سرمربی نروژ پیش از تقابل با برزیل: شانس خلق شگفتی داریم

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در یکی از دیدارهای مهم مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ باید برابر برزیل قرار بگیرد؛ مسابقه‌ای که برای شاگردان استاله سولباگن می‌تواند فرصتی تاریخی برای عبور از یکی از پرافتخارترین تیم‌های فوتبال جهان باشد.

سولباگن در نشست خبری پیش از این بازی، برزیل را همچنان مدعی اصلی صعود دانست، اما تأکید کرد تیمش بدون ترس وارد زمین خواهد شد. او گفت: «برزیل هنوز هم تیم مورد علاقه است. شاید دیگر مثل گذشته بزرگ‌ترین مدعی مطلق نباشند، اما ما می‌توانیم آنها را شکست دهیم. برای این کار باید با صددرصد توان خود بازی کنیم. ما شانس پیروزی مقابل برزیل را داریم.»

سرمربی نروژ همچنین درباره قدرت هجومی برزیل و تغییرات احتمالی در ترکیب این تیم صحبت کرد و نام وینیسیوس جونیور را به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی حریف مطرح کرد. او ادامه داد: «باید ببینیم آیا می‌توانیم خودمان را با تغییرات احتمالی خط حمله برزیل هماهنگ کنیم یا نه. آنها ممکن است با چهار بازیکن هجومی وارد زمین شوند؛ همان‌طور که در نیمه دوم بازی برابر ژاپن دیدیم.»

سولباگن در پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی نروژ برابر برزیل یک شگفتی بزرگ خواهد بود، گفت: «بله، فکر می‌کنم چنین نتیجه‌ای یک شگفتی محسوب می‌شود.»

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