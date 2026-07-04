فوری/ فرانسه - پاراگوئه؛ احتمال تأخیر دوباره به دلیل طوفان در فیلادلفیا
دیدار حساس فرانسه و پاراگوئه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ ممکن است به دلیل شرایط نامساعد جوی در فیلادلفیا با تأخیر آغاز شود؛ موضوعی که یادآور توقف طولانی بازی فرانسه برابر عراق در مرحله گروهی است.
به گزارش ایلنا، طبق پیشبینیهای هواشناسی، همزمان با زمان برگزاری مسابقه فرانسه و پاراگوئه در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد ، احتمال وقوع طوفانهای شدید، بارش باران و رعد و برق وجود دارد و مسئولان فیفا وضعیت آبوهوا را بهطور مداوم زیر نظر گرفتهاند.
این مسابقه قرار است در شرایطی برگزار شود که فیلادلفیا روزی بسیار گرم و مرطوب را پشت سر میگذارد. پیشبینیها از دمایی بین ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد حکایت دارد و با در نظر گرفتن رطوبت، دمای محسوس ممکن است به حدود ۴۱ درجه برسد؛ شرایطی که میتواند فشار مضاعفی بر بازیکنان دو تیم وارد کند.
نگرانی اصلی اما فقط گرما نیست. پیشبینی شده از حوالی ساعت ۵ بعدازظهر به وقت محلی، همزمان با نزدیک شدن به زمان شروع مسابقه، احتمال بارش و طوفان افزایش پیدا کند. بر اساس پروتکلهای ایمنی در آمریکا، در صورت مشاهده رعد و برق در شعاع حدود ۱۳ کیلومتری ورزشگاه، مسابقه باید متوقف یا شروع آن به تعویق بیفتد.
در چنین شرایطی، بازیکنان دو تیم موظف به بازگشت به رختکن خواهند بود و تماشاگران نیز باید به نقاط امن منتقل شوند. مسابقه نیز تنها زمانی میتواند آغاز یا از سر گرفته شود که دستکم ۳۰ دقیقه از آخرین رعد و برق ثبتشده گذشته باشد.
این وضعیت برای فرانسویها تازگی ندارد. دیدار فرانسه و عراق در مرحله گروهی نیز به دلیل طوفان شدید، بیش از دو ساعت متوقف شد و همین تجربه باعث شده کادر فنی خروسها با احتیاط بیشتری به شرایط آبوهوایی نگاه کند.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پیش از بازی درباره گرمای هوا گفت:
«گرما روی اینکه چطور حمله یا دفاع کنیم تأثیری ندارد. ما میدانستیم که هوا گرم خواهد بود و پروتکلهای لازم را رعایت کردهایم. این پنجمین بازی ماست و بدن بازیکنان تحت فشار قرار دارد، اما تمرکز من روی گرما نیست.»
کیلیان امباپه نیز با اشاره به توقف طولانی بازی برابر عراق گفت:
«آن شب خیلی طولانی بود. زمان زیادی گذشت و واقعاً دشوار بود، چون باید تمرکزمان را حفظ میکردیم.»
فرانسه در حالی به مصاف پاراگوئه میرود که پس از پیروزی مقتدرانه برابر سوئد، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود. در مقابل، پاراگوئه با حذف آلمان در ضربات پنالتی، با روحیهای بالا وارد این مسابقه خواهد شد.