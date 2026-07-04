پتی هشدار داد: پاراگوئه با تمام حیلههای فوتبالیاش میآید؛ بزرگترین رقیب فرانسه خودش است
امانوئل پتی، قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، پیش از تقابل حساس فرانسه و پاراگوئه در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، به شاگردان دیدیه دشان هشدار داد که نباید وارد بازی مورد علاقه حریف شوند؛ مسابقهای که به باور او میتواند با صبر، گرما، جنگ روانی و تلاش پاراگوئه برای کشاندن بازی به ضربات پنالتی گره بخورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه پس از پیروزی قاطع برابر سوئد، حالا باید مقابل پاراگوئه قرار بگیرد؛ تیمی که با حذف آلمان در ضربات پنالتی، اعتمادبهنفس زیادی پیدا کرده و نشان داده میتواند مقابل قدرتهای بزرگ هم دوام بیاورد.
امانوئل پتی در تحلیل این دیدار گفت: «این مسابقه بسیار پیچیده خواهد بود؛ بهخصوص با توجه به گرمای شدید. فرانسه باید خیلی صبور باشد، چون پاراگوئه با دفاعی منسجم وارد زمین میشود و احتمالاً تلاش میکند بازی را تا ضربات پنالتی زنده نگه دارد.»
پتی معتقد است پاراگوئه برای رسیدن به هدف خود از هر ابزار فوتبالی استفاده خواهد کرد؛ از بستن فضاها و کاهش ریتم بازی گرفته تا استفاده از تجربه، وقتکشی و جنگ روانی.
او افزود: «پاراگوئهایها همه چیز را امتحان میکنند؛ با زیرکی، با حیلههای فوتبالی و با تلاش برای خارج کردن فرانسه از تمرکز. بازیکنان فرانسه نباید در این دام بیفتند.»
سرعت فرانسه، کلید عبور از دفاع پاراگوئه
قهرمان سابق جهان در ادامه به کیفیت هجومی فرانسه اشاره کرد و گفت خروسها ابزار لازم برای شکستن دفاع فشرده پاراگوئه را دارند.
پتی توضیح داد: «ما بازیکنان بسیار سریعی داریم و این تیم نشان داده میتواند از موقعیتهای مختلف به گل برسد. اما مهم این است که تمرکز حفظ شود و بازیکنان عجله نکنند.»
فرانسه با حضور بازیکنانی مانند کیلیان امباپه، عثمان دمبله و مایکل اولیسه از نظر سرعت و خلاقیت در یکسوم پایانی زمین یکی از خطرناکترین تیمهای جام محسوب میشود، اما پتی تأکید دارد که همین برتری فنی اگر با تمرکز همراه نباشد، میتواند بیاثر شود.
«بزرگترین رقیب فرانسه، خود فرانسه است»
پتی در بخش مهمی از صحبتهایش هشدار داد که فرانسه بیش از هر چیز باید مراقب خودش باشد.
او گفت: «باید به یاد داشته باشیم که بزرگترین رقیب ما خودمان هستیم. اگر تمرکز داشته باشیم و کارمان را درست انجام دهیم، شانس زیادی برای صعود داریم.»
این جمله بهخوبی نگرانی اصلی کارشناسان فرانسوی را نشان میدهد؛ اینکه تیم دشان با وجود کیفیت بالای فردی، نباید برابر حریفی جنگنده و فشرده، دچار غرور یا بیحوصلگی شود.
توپ طلا و مدعیان بزرگ جام
پتی همچنین به کیفیت ستارههای فعلی فرانسه اشاره کرد و گفت بازیکنانی مانند امباپه، دمبله و اولیسه در صورت ادامه درخشش میتوانند حتی در بحث توپ طلا نیز مطرح باشند.
با این حال، او تأکید کرد که فرانسه تنها مدعی قهرمانی نیست و باید برای رقبایی مثل اسپانیا و آرژانتین احترام زیادی قائل بود.
پتی گفت: «تیمهای بزرگی مثل اسپانیا و آرژانتین هم هستند. ما تنها تیمی نیستیم که میتواند قهرمان شود، اما امیدوارم فرانسه بتواند مسیرش را ادامه دهد.»
فرانسه در شرایطی به مصاف پاراگوئه میرود که روی کاغذ مدعی برتر است، اما حذف آلمان به دست همین حریف نشان داد مرحله حذفی جام جهانی جایی برای اطمینان بیش از حد ندارد.