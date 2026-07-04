به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا در دیداری پرتنش برابر مصر، در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت؛ اما یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این مسابقه، پیش از آغاز پنالتی‌ها رقم خورد. تونی پاپوویچ، سرمربی استرالیا، در دقیقه ۹۹ تصمیم گرفت دروازه‌بان اصلی خود، پل بیچ، را از زمین بیرون بکشد و مت رایان را برای ضربات پنالتی وارد میدان کند؛ تصمیمی که حتی خود بازیکنان را نیز غافلگیر کرد.

بیچ که در طول بازی عملکرد قابل قبولی داشت، پس از مسابقه از این تعویض ابراز تعجب کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا تعویض شدم. وقتی شماره‌ام را روی تابلو دیدم، متوجه شدم باید بیرون بروم.» همین جمله کافی بود تا تصمیم کادر فنی استرالیا به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات پس از حذف این تیم تبدیل شود.

اما فشار اصلی روی مت رایان قرار گرفت؛ دروازه‌بانی که با هدف مهار پنالتی‌ها وارد زمین شد، اما نتوانست مسیر بازی را تغییر دهد. رایان پس از شکست استرالیا، با ناراحتی شدید از وضعیت خود گفت: «من به‌شدت ناراحت هستم. این بدترین لحظه دوران حرفه‌ای من است. از هم پاشیده‌ام.»

نکته جالب اینجاست که کادر فنی مصر برای لحظه پنالتی‌ها آماده بود. طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی، آنالیزورهای تیم مصر پیش از ضربات پنالتی با استفاده از تبلت، ویدئوهایی از رفتار رایان در پنالتی‌های گذشته را بررسی کرده بودند. یکی از نکات مورد توجه آن‌ها، واکنش‌های قبلی رایان برابر ضربات کیلیان امباپه بود؛ جایی که او تمایل داشت به سمت چپ خود شیرجه بزند. همین جزئیات به بازیکنان مصر، از جمله محمد صلاح، کمک کرد تا با آگاهی بیشتری پشت ضربات پنالتی قرار بگیرند.

برای رایان، این شکست فقط یک ناکامی ملی نبود. او که سابقه حضور در باشگاه‌هایی مانند رم و لوانته را در کارنامه دارد، پس از پشت سر گذاشتن فصلی با ۳۶ بازی، اکنون بدون تیم است و در جست‌وجوی مقصدی تازه برای ادامه دوران حرفه‌ای خود قرار دارد. به همین دلیل، ناکامی در چنین صحنه بزرگی می‌تواند فشار روحی و حرفه‌ای بیشتری برای او به همراه داشته باشد.

استرالیا با این شکست از جام جهانی کنار رفت، اما بحث درباره تصمیم عجیب پاپوویچ، تعویض دروازه‌بان آماده پیش از پنالتی‌ها و شب کابوس‌وار مت رایان، احتمالاً تا مدت‌ها در فوتبال این کشور ادامه خواهد داشت.

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