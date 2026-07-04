هشدار لوران بلان به فرانسه؛ برابر پاراگوئه باید زود گل بزنید

به گزارش ایلنا، فرانسه پس از پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل سوئد، با روحیه‌ای بالا به مرحله بعدی جام جهانی رسیده و حالا باید برابر پاراگوئه قرار بگیرد؛ تیمی که با حذف آلمان در ضربات پنالتی، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های این دوره را رقم زد.

این مسابقه برای فوتبال فرانسه یادآور یکی از خاطرات مهم جام جهانی ۱۹۹۸ است؛ زمانی که فرانسه در دیداری دشوار برابر پاراگوئه به مشکل خورد و در نهایت با گل طلایی لوران بلان به مرحله بعد صعود کرد. حالا همان قهرمان قدیمی، معتقد است سناریوی مشابهی می‌تواند در انتظار شاگردان دشان باشد.

بلان درباره این مسابقه گفت: «فرانسه باید تلاش کند هرچه زودتر گل بزند. با تمام احترامی که برای پاراگوئه قائلم، فکر می‌کنم فرانسه توانایی پیروزی در این بازی را دارد. اما نباید منتظر اشتباه حریف ماند، چون هرچه زمان بیشتر بگذرد، شرایط بیشتر به سود پاراگوئه خواهد شد.»

او تأکید کرد که پاراگوئه تیمی منظم، جنگنده و سخت‌کوش است و اگر فرانسه نتواند در دقایق ابتدایی یا نیمه نخست جریان بازی را به سود خود تغییر دهد، ممکن است مسابقه وارد همان فضایی شود که حریف آمریکای جنوبی می‌خواهد؛ یعنی بازی فیزیکی، بسته و پرتنش.

تمجید ویژه از اولیسه

بلان در ادامه از کیفیت بازیکنان فعلی فرانسه، به‌ویژه مایکل اولیسه، تمجید کرد و گفت: اگر کسی مایکل اولیسه را دوست نداشته باشد، به نظر من فوتبال را نمی‌شناسد. او از نظر فنی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و همیشه به دنبال بازی رو به جلو است.»

اولیسه در ترکیب فرانسه به یکی از مهره‌های مهم دشان تبدیل شده و با توانایی در حمل توپ، پاس‌های عمقی و تصمیم‌گیری سریع در یک‌سوم پایانی زمین، نقش مهمی در تنوع هجومی خروس‌ها دارد.

دفاع از امباپه

اسطوره فوتبال فرانسه همچنین از کیلیان امباپه دفاع کرد و انتقادهای اخیر از کاپیتان تیم ملی را نادرست دانست.

بلان گفت: امباپه بازیکنی فوق‌العاده است. انتقادهایی که گاهی از او می‌شود، نشان می‌دهد بعضی‌ها درک درستی از فوتبال ندارند.»

فرانسه در شرایطی به مصاف پاراگوئه می‌رود که همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. با این حال، حذف آلمان برابر همین تیم نشان داد که پاراگوئه حریفی نیست که بتوان آن را دست‌کم گرفت.

حالا سؤال اصلی این است که آیا فرانسه می‌تواند برخلاف خاطره سخت سال ۱۹۹۸، این بار زودتر کار پاراگوئه را تمام

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