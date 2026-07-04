آنچلوتی دوباره مقابل هالند؛ نسخه برزیلی برای مهار ماشین گلزنی نروژ

به گزارش ایلنا، آنچلوتی در دوران مربیگری خود هشت بار مقابل تیم‌هایی قرار گرفته که ارلینگ هالند را در ترکیب داشته‌اند. حاصل این تقابل‌ها برای مربی ایتالیایی، ۲ پیروزی، ۴ تساوی و ۲ شکست بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد مهار مهاجم نروژی هیچ‌گاه مأموریتی ساده نبوده، اما برای آنچلوتی هم غیرممکن جلوه نکرده است.

بخش مهمی از این رویارویی‌ها به دوران حضور آنچلوتی روی نیمکت رئال مادرید و ناپولی برمی‌گردد؛ زمانی که او برابر هالندِ منچسترسیتی و پیش از آن، هاالندِ جوان در ردبول سالزبورگ قرار گرفت. حالا این بار، صحنه تقابل متفاوت است: جام جهانی، مرحله حذفی و تیم ملی برزیل در برابر نروژی که ستاره اولش یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان محسوب می‌شود.

با این حال، فلسفه آنچلوتی در مواجهه با هالند همیشه روشن بوده است. او هیچ‌وقت مهار این مهاجم را به یک نبرد فردی ساده تقلیل نداده و بارها تأکید کرده که تمرکز صرف روی یک بازیکن، می‌تواند سایر تهدیدهای حریف را آزاد کند. در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳، زمانی که رئال مادرید برابر منچسترسیتی قرار گرفت، آنچلوتی صراحتاً گفت برنامه تیمش فقط متوقف کردن یک بازیکن خاص نیست، بلکه کنترل کل ساختار هجومی حریف اهمیت دارد.

در بازی رفت آن مرحله، رئال مادرید با نتیجه یک بر یک مقابل منچسترسیتی متوقف شد؛ دیداری که در آن خط دفاعی تیم اسپانیایی توانست تا حد زیادی هالند را از جریان بازی دور نگه دارد. آنچلوتی پس از آن مسابقه از عملکرد دفاعی تیمش تمجید کرد و نشان داد برای کاهش اثرگذاری مهاجم نروژی، بیش از هر چیز به هماهنگی تیمی، بستن فضاها و جلوگیری از تغذیه او در محوطه جریمه فکر می‌کند.

اما بازی برگشت برای رئال مادرید پایان تلخی داشت. با وجود بازگشت ادر میلیتائو، تیم آنچلوتی با شکست سنگین ۴ بر صفر از لیگ قهرمانان کنار رفت. نکته مهم اما این بود که حتی در آن بازی هم هاالند چهره اصلی ویرانگر سیتی نبود؛ موضوعی که نشان می‌داد مهار نسبی او کافی نیست، چون تیمی مانند سیتی می‌تواند از مسیرهای دیگری ضربه بزند.

در فصل بعد، آنچلوتی دوباره به آنتونیو رودیگر به عنوان مدافع اصلی برای نبرد مستقیم با هالند اعتماد کرد. این انتخاب تا حد زیادی جواب داد و مهاجم نروژی دوباره با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد، اما تجربه‌های قبلی ثابت کرده بود که مسئله فقط هالند نیست. اگر ارسال‌ها، پاس‌های عمقی، هافبک‌های خلاق و بازیکنان کناری حریف کنترل نشوند، مهار شماره ۹ نروژ هم به‌تنهایی تضمینی برای موفقیت نخواهد بود.

به همین دلیل، انتظار می‌رود آنچلوتی برای بازی برزیل و نروژ نیز سراغ همان نگاه همیشگی خود برود؛ دفاع تیمی، کاهش فضاهای پشت خط دفاع، قطع ارتباط هافبک‌های نروژ با هاالند و جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌هایی که این مهاجم در آن‌ها بیشترین خطر را ایجاد می‌کند.

حالا سؤال بزرگ این است: آنچلوتی در قامت سرمربی برزیل، چه نسخه‌ای برای مهار هالند خواهد پیچید؟ پاسخ این سؤال می‌تواند سرنوشت یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی را تعیین کند.

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