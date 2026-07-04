خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوخی لیگ فرانسه با لوئیس انریکه؛ از بارسلونا تا پاریس با حال‌وهوای تور دو فرانس

شوخی لیگ فرانسه با لوئیس انریکه؛ از بارسلونا تا پاریس با حال‌وهوای تور دو فرانس
کد خبر : 1808739
لینک کوتاه کپی شد.

لیگ ۱ فرانسه در آستانه آغاز تور دو فرانس ۲۰۲۶، با انتشار یک پست جالب در شبکه‌های اجتماعی، سراغ لوئیس انریکه رفت و با اشاره به علاقه سرمربی پاری‌سن‌ژرمن به دوچرخه‌سواری، به شکلی متفاوت به استقبال این رقابت بزرگ رفت.

به گزارش ایلنا، آغاز تور دو فرانس از بارسلونا و پایان آن در پاریس، بهانه‌ای جذاب برای تیم رسانه‌ای لیگ ۱ شد تا ارتباطی نمادین میان دو شهر مهم دوران فوتبالی لوئیس انریکه ایجاد کند؛ بارسلونا، شهری که او هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی در آن دوران درخشانی داشت، و پاریس، جایی که اکنون هدایت پاری‌سن‌ژرمن را بر عهده دارد.

در پستی که از سوی لیگ ۱ منتشر شده، دو تصویر از لوئیس انریکه مورد توجه قرار گرفته است. در تصویر نخست، او با لباس بارسلونا و در شهر بارسلونا دیده می‌شود؛ شهری که تور دو فرانس امسال با یک تایم‌تریل تیمی از آن آغاز می‌شود. در تصویر دوم، سرمربی اسپانیایی در فضای خیابان‌های مونمارتر پاریس به نمایش درآمده؛ جایی که دوچرخه‌سواران در مرحله پایانی، مسیر خود را به سمت شانزه‌لیزه ادامه خواهند داد.

این اشاره لیگ فرانسه البته فقط به سابقه فوتبالی انریکه محدود نمی‌شود. سرمربی پاری‌سن‌ژرمن علاقه زیادی به دوچرخه‌سواری دارد و در سال‌های گذشته بارها نشان داده که این ورزش یکی از تفریحات جدی او در اوقات فراغت است. همین موضوع باعث شد پست لیگ ۱ رنگ‌وبویی شخصی‌تر و بامزه‌تر پیدا کند.

انریکه در حال حاضر روزهای پایانی تعطیلات خود را پشت سر می‌گذارد و پیش از آغاز تمرینات پاری‌سن‌ژرمن در ۲۵ تیر، فرصت دارد بخشی از تور دو فرانس را دنبال کند؛ رقابتی که یک روز بعد در پایتخت فرانسه و در شانزه‌لیزه به پایان خواهد رسید.

به این ترتیب، لیگ فرانسه با یک شوخی هوشمندانه، هم به شروع تور دو فرانس واکنش نشان داد و هم سرمربی اسپانیایی قهرمان فرانسه را به شکلی متفاوت در مرکز توجه قرار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی