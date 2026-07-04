به گزارش ایلنا، تیم ملی ترکیه در شرایطی با جام جهانی وداع کرد که حتی پیش از برگزاری آخرین دیدار مرحله گروهی، امیدهایش برای صعود از بین رفته بود. این ناکامی برای فوتبال ترکیه که انتظار داشت با توجه به فرمول صعود تیم‌های برتر سوم، حداقل یک مرحله دیگر در رقابت‌ها حاضر باشد، با موجی از انتقادهای شدید همراه شد.

با وجود این فشارها، فدراسیون فوتبال ترکیه قصدی برای قطع همکاری با وینچنزو مونتلا ندارد. ابراهیم حاجیوسمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، در دفاع از سرمربی ایتالیایی اعلام کرده است: «او در سمت خود باقی خواهد ماند. مطمئنم اگر به مراحل بعدی می‌رسیدیم، حداقل دو مرحله را پشت سر می‌گذاشتیم.»

یکی از محورهای اصلی انتقادها علیه مونتلا، نقش پررنگ هاکان چالهان‌اوغلو در فضای داخلی تیم ملی عنوان شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند کاپیتان تیم ملی ترکیه و هافبک اینتر، بر تصمیم‌های فنی سرمربی اثرگذار بوده است. همچنین شایعاتی درباره تنش میان چالهان‌اوغلو و اورکون کوکچو در اردوی تیم، پیش از سفر به آمریکا، مطرح شده که به فضای ملتهب اطراف تیم ملی دامن زده است. با این حال، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه این ادعاها را رد کرده و از کادر فنی و بازیکنان دفاع کرده است.

اما جنجال بزرگ‌تر، به وعده فدراسیون فوتبال ترکیه برای اهدای ویلا به ملی‌پوشان مربوط می‌شود؛ وعده‌ای که با وجود حذف تلخ و زودهنگام تیم ملی، همچنان قرار است عملی شود. طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی، بازیکنانی که در مسیر انتخابی جام جهانی برای ترکیه به میدان رفته‌اند، قرار است خانه‌هایی در منطقه‌ای ساحلی و گردشگری دریافت کنند.

حاجیوسمان‌اوغلو در واکنش به انتقادها گفته است: «این منطقه یک سایت تاریخی نیست. تمام مجوزها دریافت شده و ساخت‌وساز آغاز خواهد شد. من قطعاً این ویلاها را به بازیکنان خواهم داد؛ همان‌طور که وعده داده‌ام.»

این ویلاها قرار است در خلیج ماندالیا، در سواحل دریای اژه و در محدوده میلاس و بودروم ساخته شوند؛ منطقه‌ای شناخته‌شده به‌خاطر دریا، طبیعت و جاذبه‌های گردشگری. همین موضوع باعث شده افکار عمومی ترکیه واکنش تندی نشان دهد؛ چرا که بسیاری از هواداران معتقدند پس از ناکامی در جام جهانی، پاداشی در این سطح برای بازیکنان قابل توجیه نیست.

حالا فوتبال ترکیه پس از حذف از جام جهانی، نه‌تنها با پرسش‌های فنی درباره آینده مونتلا و فضای رختکن روبه‌روست، بلکه ماجرای ویلاهای لوکس برای ملی‌پوشان نیز به نمادی از فاصله میان فدراسیون و افکار عمومی تبدیل شده است.

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