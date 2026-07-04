اولین تیم صعود کننده به جمع هشت تیم جام جهانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراکش با سه گل از سد کانادا عبور کرد و نام خود را به عنوان اولین تیم حاضر در جمع هشت تیم برتر جام جهانی قرار داد.

این تیم که تنها نماینده آفریقا در این مرحله محسوب می‌شود، بعد از عبور از هلند اکنون یکی از میزبانان این رقابت‌ها را نیز از پیش رو برداشت. بعد از تساوی بدون گل در نیمه اول، با گل های ازدین اوناهی (2 گل) و صوفیان رحیمی توانست کانادا را شکست داده و راهی مرحله بعدی شود.

این تیم اکنون در این مرحله در انتظار تیم برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه خواهد بود تا به دنبال جاه طلبی خود برای حضور در مرحله نیمه نهایی باشد.

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