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حاشیه جدید برای اینفانتینو پس از صعود آرژانتین

حاشیه جدید برای اینفانتینو پس از صعود آرژانتین
کد خبر : 1808724
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اظهارنظر جانی اینفانتینو پس از پیروزی دشوار آرژانتین مقابل کیپ‌ورد، با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده و بار دیگر بحث‌هایی درباره بی‌طرفی رئیس فیفا را بر سر زبان‌ها انداخته است.

به گزارش ایلنا، صحبت‌های جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از پیروزی دشوار آرژانتین برابر کیپ‌ورد در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به سوژه داغ فضای مجازی تبدیل شده است.

آرژانتین پس از تساوی در ۹۰ دقیقه، در وقت‌های اضافه با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کیپ‌ورد گذشت و راهی مرحله بعد شد؛ دیداری که تیم آفریقایی تا آستانه رقم زدن یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های رقابت‌ها پیش رفت.

چند دقیقه پس از پایان مسابقه، اینفانتینو در گفت‌وگو با شبکه DSports هنگام تبریک گفتن به مردم آرژانتین گفت: «تبریک به همه مردم آرژانتین، چون امشب قلب‌های ما با...» اما بلافاصله جمله خود را اصلاح کرد و افزود: «البته حتی کسانی که بی‌طرف بودند و از هر دو تیم حمایت می‌کردند.»

همین مکث کوتاه و اصلاح جمله باعث شد ویدئوی این لحظه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود و برخی کاربران آن را نشانه‌ای از جانبداری رئیس فیفا از آرژانتین تعبیر کنند.

در پی انتشار این ویدئو، موجی از واکنش‌ها، تصاویر طنز و انتقادها علیه اینفانتینو شکل گرفت و بار دیگر موضوع بی‌طرفی فیفا در میان کاربران و برخی تحلیلگران مطرح شد.

با این حال، تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر جانبداری فیفا یا رئیس این نهاد از آرژانتین ارائه نشده و برداشت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی صرفاً بر پایه این اظهارنظر و تفسیر کاربران از آن است.

 

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