پایان همکاری هروه رنار با تیم ملی تونس
هروه رنار، سرمربی فرانسوی تیم ملی تونس، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود پایان همکاریاش با عقابهای کارتاژ را اعلام و از فدراسیون فوتبال این کشور بابت اعتماد به او قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، هروه رنار، سرمربی ۵۷ ساله فرانسوی، با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود به صورت رسمی از جداییاش از تیم ملی تونس خبر داد.
رنار که پس از برکناری صبری لاموشی و در جریان رقابتهای جام جهانی هدایت تیم ملی تونس را بر عهده گرفته بود، در پیام خداحافظی خود از اعتماد فدراسیون فوتبال تونس تشکر کرد و این فرصت را تجربهای ارزشمند دانست.
سرمربی فرانسوی همچنین برای تیم ملی تونس در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که عقابهای کارتاژ بتوانند روند پیشرفت خود را ادامه داده و فصلهای تازهای در تاریخ فوتبال این کشور رقم بزنند.
رنار در پایان پیام خود نوشت: "ماجراجویی من به پایان رسید."
جملهای کوتاه که به تمام گمانهزنیها پایان داد و جدایی او را رسمی کرد.
رنار که پیش از این سابقه قهرمانی در جام ملتهای آفریقا همراه با زامبیا و ساحل عاج را در کارنامه خود داشت و هدایت تیمهای ملی مراکش، عربستان و زنان فرانسه را تجربه کرده بود، نتوانست دوران طولانیای روی نیمکت تونس داشته باشد و حالا این تیم باید به دنبال انتخاب سرمربی جدیدی برای مسابقات و چالشهای پیش روی خود باشد.
با رسمی شدن این جدایی، فدراسیون فوتبال تونس به زودی روند انتخاب جانشین رنار را آغاز خواهد کرد تا عقابهای کارتاژ با هدایت سرمربی جدید، خود را برای رقابتهای آینده آماده کنند.