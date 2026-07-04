تاجرنیا: ادعای بدهی به آسانی صحت ندارد

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، درباره آخرین وضعیت آسانی اظهار کرد: این بازیکن پس از بازگشت به تهران در تمرینات تیم حاضر شده و برنامه‌های آماده‌سازی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کند.

وی درباره اخبار منتشرشده پیرامون پرداخت نشدن مطالبات این وینگر آلبانیایی گفت: برخی ادعاها مبنی بر اینکه تنها ۷۵ درصد مطالبات آسانی پرداخت شده، صحت ندارد و با واقعیت پرونده همخوانی ندارد.

تاجرنیا ادامه داد: باشگاه استقلال تعهدات اصلی مالی خود را در قبال این بازیکن انجام داده و اختلاف باقی‌مانده تنها مربوط به بخشی از کسورات مرتبط با حق فدراسیون است که حدود ۴.۵ درصد از مبلغ قرارداد را شامل می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال با تأکید بر اینکه این اختلاف ارتباطی با اصل قرارداد یا پرداخت مطالبات آسانی ندارد، افزود: باشگاه خود را در این پرونده بدهکار اصلی به بازیکن نمی‌داند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن این حاشیه‌ها، آسانی هرچه سریع‌تر از نظر بدنی به شرایط ایده‌آل برسد و با توجه به برنامه‌های کادر فنی، نقش مؤثری در ترکیب استقلال برای فصل آینده ایفا کند.

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