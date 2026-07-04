یک خارجی استقلال به تهران باز می گردد

به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، ستاره ازبکی تیم فوتبال استقلال، پس از پایان حضور ثابت خود در رقابت‌های جام جهانی با تیم ملی کشورش، تا پایان هفته جاری به ایران بازخواهد گشت و به جمع بازیکنان تمرینات آبی‌پوشان اضافه خواهد شد.

‌آشورماتوف که یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی ازبکستان در جام جهانی بود و در تمامی مسابقات به میدان رفته بود، با هماهنگی باشگاه استقلال و با درخواست فرصتی برای استراحت بیشتر، روز چهارشنبه به تمرینات اضافه خواهد شد. این تصمیم با نظر مساعد کادرفنی و مدیریت باشگاه اتخاذ شده است.

‌آشورماتوف اعلام کرده بود که می‌تواند روز یک‌شنبه به تمرینات بازگردد، اما با جمع‌بندی صورت گرفته، مقرر شد تا او با ریکاوری و استراحت بیشتری به تمرینات بازگردد بازگردد.

اضافه شدن آشورماتوف به تمرینات استقلال در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آسانی نیز به جمع آبی‌پوشان پیوسته بود. همچنین، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بازگشت منیر الحدادی نیز به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد تا پایان هفته جاری، تکلیف سه بازیکن خارجی استقلال مشخص و نهایی خواهد شد.

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