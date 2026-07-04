ترکیب تیم ملی کانادا و مراکش

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی کانادا و مراکش از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (شنبه ۱۳ تیر) در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و با قضاوت مایکل اولیور، در ورزشگاه ان‌آرجی شهر هیوستون آمریکا به مصاف یکدیگر می‌روند.

برنده این مسابقه جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست خواهد آورد.

ترکیب این دو تیم به شرح زیر است:

مراکش: یاسین بونو، اشرف حکیمی، نصیر مزراوی، عیسی دیوپ، ردوان حلهال، ایوب بوعدی، عزالدین اوناحی، بلال الخنوس، نائل العیناوی، براهیم دیاز، اسماعیل صیباری

کانادا: ماکسیم کرپو، آلیستر جانستون، لوک د فوگرول، موئیس بومبیتو، ریچی لاریا، لوکاس سیگور، استفان اوستاکیو، علی احمد، جاناتان دیوید، تانی اولوواسیی، تایجون بوکانان

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