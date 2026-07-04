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رکورد تلخ جوردن آیو با حذف غنا

رکورد تلخ جوردن آیو با حذف غنا
کد خبر : 1808690
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حذف غنا از جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت یک آمار عجیب برای جوردن آیو همراه شد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی غنا بامداد امروز با شکست یک بر صفر برابر کلمبیا از دور رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت؛ شکستی که با ثبت یک رکورد منفی برای جوردن آیو، مهاجم باتجربه این تیم، همراه شد.

آیو که در هر چهار دیدار غنا از ابتدا در ترکیب اصلی حضور داشت، مقابل پاناما، انگلیس، کرواسی و کلمبیا مجموعاً بیش از ۳۰۰ دقیقه بازی کرد، اما نتوانست حتی یک شوت به سمت دروازه حریفان ثبت کند. این اتفاق در حالی رخ داد که مهاجم ۳۴ ساله غنا احتمالاً آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرده است.

عملکرد ضعیف آیو، بازتابی از نمایش نه‌چندان موفق خط حمله غنا در این رقابت‌ها بود. این تیم در چهار مسابقه تنها دو گل به ثمر رساند؛ یک گل در پیروزی مقابل پاناما و یک گل در دیدار برابر کرواسی. غنا همچنین برابر انگلیس به تساوی بدون گل رسید و در نهایت با شکست مقابل کلمبیا از جام جهانی حذف شد.

آیو در سطح باشگاهی نیز فصل موفقی را پشت سر نگذاشت. او با پیراهن لسترسیتی تنها شش گل به ثمر رساند و سقوط این تیم به دسته سوم فوتبال انگلیس را تجربه کرد.

این مهاجم باتجربه در طول دوران حرفه‌ای خود سابقه حضور در تیم‌هایی مانند المپیک مارسی، استون ویلا و لسترسیتی را در کارنامه دارد، اما جام جهانی ۲۰۲۶ برای او با آماری غیرمنتظره و تلخ به پایان رسید.

 

 

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