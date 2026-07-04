شکایت رسمی اکوادور به فیفا
جنجال امنیتی مکزیکیها کار دستشان داد
فدراسیون فوتبال اکوادور با ارسال شکایتی رسمی به فیفا، به شدت نسبت به نبود امنیت در دیدار جنجالی مقابل مکزیک اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اکوادور به دنبال حذف تلخ تیم ملی این کشور به دست مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۶، شکایتی رسمی را تنظیم و به فیفا ارسال کرده است. اکوادوریها صراحتاً اعلام کردهاند که این شکایت به دلیل رخ دادن حوادثی است که امنیت هواداران و بازیکنان آنها را در جریان رویدادهای پیش از مسابقه و داخل ورزشگاه معروف آزتکا به خطر انداخته است.
مدیران فوتبال اکوادور همزمان با انتشار بیانیه این شکایت رسمی، گزارشی از آخرین وضعیت داخلی تیم ملی خود ارائه داده و اعلام کردند که پروسه انتخاب جانشین سرمربی پیشین خود را با جدیت کلید زدهاند. در متن رسمی بیانیه فدراسیون فوتبال اکوادور خطاب به هواداران و افکار عمومی آمده است:
«فدراسیون فوتبال اکوادور به اطلاع هواداران و عموم مردم میرساند:
در خصوص حوادث پیشآمده در دیدار مقابل مکزیک، این فدراسیون شکایت رسمی خود را به فیفا ارسال کرده و خواستار تحقیقات همهجانبه و دقیق در مورد اتفاقات قبل و حین مسابقه شده است؛ از جمله تمامی مواردی که امنیت هواداران و بازیکنان ما را با چالش مواجه کرد. این اقدام، مسیر قانونی و رسمی برای شفافسازی هرگونه وضعیت در مسابقاتی با این سطح از اهمیت است.
بازگشت بازیکنان: بلافاصله پس از اتمام اردوی تمرینی و پایان رسمی حضور تیم ملی در رقابتهای جام جهانی، فدراسیون فوتبال تمامی شرایط و بستر لازم را فراهم کرد تا هر یک از بازیکنان بتوانند بدون هیچ محدودیتی به مقصد مورد نظر خود سفر کنند.
مباحث مالی جام جهانی: فدراسیون در هفتههای پیشرو جلساتی را با باشگاهها و هیئتهای فوتبال برگزار خواهد کرد. این جلسات دو هدف اساسی را دنبال میکنند؛ اول ارائه گزارش مالی شفاف و پاسخگویی دقیق و دوم دریافت نظرات و بازخوردهای تمام ذینفعان، تا نحوه مدیریت بخشهای مختلف مالی حضور تیم ملی در جام جهانی با اطلاعات مستند و قابل راستیآزمایی کاملاً روشن شود.
کادر فنی جدید: فدراسیون فوتبال اکوادور انتخاب سرمربی جدید تیم ملی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. این تصمیم با نهایت جدیت، دقت و وسواس اتخاذ میشود تا یک پروژه رقابتی و موفق برای میانمدت و بلندمدت پایهریزی شود.
نگاه به آینده: اکوادور در حال حاضر پروژههای بنیادی و بزرگی را برای توسعه فوتبال جوانان و کشف استعدادها در دست اجرا دارد. در آیندهای نزدیک، این استعدادهای تازه، با تجربه بازیکنان نامدار و دارای کارنامه بینالمللی تلفیق خواهند شد. فدراسیون با تکیه بر حمایت هر دو گروه و البته پشتوانه هواداران وفادار خود، بار دیگر بر تعهد خود برای کار بر پایه یک چشمانداز بلندمدت تاکید میکند؛ چرا که بدون شک بهترین روزهای فوتبال اکوادور هنوز نوشته نشده است.»