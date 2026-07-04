غرش براهیم در تگزاس
شکارچی مراکشی رئال مادرید آماده خروج از سایه بونو
براهیم دیاز، ستاره تکنیکی رئال مادرید، مصمم است در نبرد حساس امروز مقابل کانادای خطرناک، از سایه ستارههایی چون بونو و صیباری خارج شده و پادشاهی جدید شیرهای اطلس را اعلام کند.
به گزارش ایلنا، زندگی به روی مراکش و کانادا لبخند میزند و پس از چند هفته بارندگی مداوم، خورشید حالا با تمام درخشش خود بر فراز هیوستون میتابد. استادیوم محل برگزاری مسابقه، ظاهری فوقالعاده و چشمنواز به خود گرفته و امروز به رنگ قرمز درخواهد آمد؛ قرمزی که نماد مشترک هواداران مراکشی و کانادایی و مظهر شور و اشتیاق بیپایان دو کشور در مسیر تلاش برای تصاحب تنها یک جایگاه در مرحله یکچهارم نهایی است.
در سالهای اخیر، همه چیز برای هر دو تیم به شکلی شگفتانگیز دستخوش تغییر شده است. کانادا پیش از بازگشت خود به این مسابقات در سال ۲۰۲۲، دوران طولانی و ۳۶ سالهای را بدون حضور در جام جهانی سپری کرده بود. در جبهه مقابل، مراکش نیز قبل از بازگشت دوبارهاش به صحنه جهانی در سال ۲۰۱۸، بیست سال تمام از این اتمسفر دور بود. جهش رو به جلوی هر دو تیم ملی، فدراسیونهایشان و سبک بازی آنها از آن زمان به بعد بسیار چشمگیر و تحسینبرانگیز بوده است.
شیرهای اطلس در قطر به نیمهنهایی جام جهانی صعود کردند و جام قهرمانی ملتهای آفریقا را نیز بالای سر بردند، هرچند که این عنوان همچنان در انتظار رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در خصوص شکایت کشور سنگال است. کانادا نیز به نوبه خود، تیمی قدرتمند ساخته که اکنون میتواند در کنفدراسیون خود پایاپای با مکزیک و آمریکا رقابت کند و کاملاً آماده و مجهز پا به جام جهانی گذاشته است که خودش یکی از سه میزبان آن است.
این نبرد نوید یک بازی به شدت جذاب و هیجانانگیز را میدهد، اگرچه کاناداییها به دلیل دوم شدن در گروه خود، امتیاز ارزشمند بازی در خاک خودشان را از دست دادند. به نظر میرسد این زمین بیطرف بیشتر به سود مراکشیها باشد که تا به اینجای کار توانستهاند در برابر هر چالشی که سد راهشان شده، قد علم کنند. آنها در اولین مسابقه خود یک مساوی ارزشمند از برزیل گرفتند و سپس در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل هلند، بار دیگر روحیه جنگندگی بالای خود را به نمایش گذاشتند و بازی را به ضربات پنالتی کشاندند تا در نهایت با درخشش خیرهکننده یاسین بونو پیروز میدان شوند. از قضا، دروازهبان سرشناس الهلال در خاک کانادا متولد شده و به همین دلیل، امروز روزی بسیار خاص و به یاد ماندنی برای او خواهد بود. بونو همانطور که در جام جهانی قبلی نشان داد و در مرحله یکشانزدهم نهایی این دوره مقابل هلند نیز مهر تایید بر آن زد، ثابت کرد که یکی از معدود گلرهای تعیینکننده و استاد مهار ضربات پنالتی در فوتبال جهان است. حرکتهای عرضی و نوآورانه او روی خط دروازه برای مهار شوتهای حریفان، رویکردی کاملاً جدید است.
چالش بزرگ مارش با آلفونسو دیویس
بدون شک این بازی برای اسماعیل صیباری، پس از قطعی شدن ترانسفر بزرگش به بایرن مونیخ، و همچنین برای براهیم دیاز که آمار بازیهای ملی خود را بدون چشیدن حتی یک شکست از مرز ۳۰ مسابقه عبور خواهد داد، شبی ویژه خواهد بود. اما در اردوی کانادا، علامت سوال همیشگی و بزرگ حول محور آلفونسو دیویس میچرخد. او مدعی است که آمادگی بدنی کامل دارد، اما جسی مارش تا به اینجای کار ترجیح داده تنها در نیمه دوم از او استفاده کند. عملکرد درخشان و موفق جاناتان دیوید و تامی در خط حمله، عملاً درهای ورود به ترکیب اصلی را به روی دیویس بسته است. آنها آنقدر آتشبار تهاجمی قدرتمندی در اختیار دارند که وقوع هر اتفاقی در زمین ممکن است. مراکشِ براهیم دیاز یا کانادایِ آلفونسو دیوید؛ یک مسابقه فوقالعاده و رویایی که پاداش آن، بلیت طلایی صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی خواهد بود.