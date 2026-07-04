سرمربی کروات و شکایت بزرگ از دروغ
واکنش رسمی دراگان اسکوچیچ به مذاکرات پرسپولیس (عکس)
دراگان اسکوچیچ با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، برای نخستین بار به روند مذاکرات خود با باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و برخی اخبار منتشرشده درباره این مذاکرات را رد کرد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات، با انتشار بیانیهای در صفحه شخصی خود نسبت به روند مذاکرات با باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و مدعی شد تلاشهایی برای جلوگیری از بازگشت او و انتشار اخبار نادرست درباره جداییاش از ایران صورت گرفته است.
اسکوچیچ در ابتدای این پیام نوشت: «تلاشها برای جلوگیری از بازگشت من و انتشار دروغ درباره جداییام از ایران، مرا ضعیف نکرد؛ بلکه تنها ترس کسانی را آشکار کرد که در پشت پرده فعالیت میکردند.»
او همچنین از نحوه مدیریت مذاکرات توسط باشگاه انتقاد کرد و افزود: «شیوه مدیریت مذاکرات از سوی باشگاه، تنها بیجدیتی آنها را تأیید کرد و انگیزه مرا برای ادامه مسیر حتی بیشتر کرد.»
سرمربی کروات در ادامه با رد برخی شایعات درباره روند مذاکرات تأکید کرد: «برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست باید بگویم که من هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیه نداشتم. برعکس، نگرانیهای باشگاه را پذیرفتم و در تمام مراحل مذاکرات انعطافپذیر باقی ماندم.»
اسکوچیچ در پایان نیز از حمایت هواداران قدردانی کرد و نوشت: «از هوادارانی که در کنار من ایستادند و انسانِ پشت این حرفه را دیدند، سپاسگزارم. شما میدانید که چه چیزی از خودم به جا گذاشتم و میدانید که در آینده چه چیزی میتوانم به تیم اضافه کنم.»