ضربان قلب رونالدو پس از گل پنالتی به اوج رسید؛ عددی که فشار را لو داد

به گزارش ایلنا، پرتغال در دیداری پرتنش و دشوار با نتیجه ۲ بر یک از سد کرواسی گذشت و راهی مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ شد؛ مسابقه‌ای که برای کریستیانو رونالدو نیز لحظاتی کاملاً احساسی و پرفشار داشت.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی یک شرکت تخصصی در زمینه پایش فیزیولوژیکی ورزشکاران، ضربان قلب رونالدو هنگام آماده شدن برای زدن ضربه پنالتی به ۱۴۴ ضربه در دقیقه رسید و پس از گل کردن این پنالتی، عدد ضربان قلب او تا ۱۵۷ ضربه در دقیقه بالا رفت؛ بالاترین رکورد ثبت‌شده برای او در جریان این مسابقه.

این آمار که مورد توجه رسانه‌هایی از جمله روزنامه مارکا نیز قرار گرفته، نشان می‌دهد حتی بازیکنی با تجربه رونالدو و با سابقه حضور در بزرگ‌ترین مسابقات جهان، در لحظات سرنوشت‌ساز همچنان فشار روانی و هیجان بالایی را تجربه می‌کند.

نکته جالب اینکه پس از پایان بازی و قطعی شدن صعود پرتغال، ضربان قلب رونالدو همچنان بالا بود و هنگام حضور دوباره در زمین، عدد ۱۴۱ ضربه در دقیقه برای او ثبت شد؛ نشانه‌ای از شدت هیجان مسابقه‌ای که برای پرتغال جنبه‌ای حیاتی داشت.

شرکتی که این داده‌ها را منتشر کرده، در حوزه تولید ابزارهای پوشیدنی و مانیتورهای تخصصی برای سنجش وضعیت بدنی ورزشکاران فعالیت دارد و رونالدو نیز علاوه بر اینکه سفیر جهانی این برند محسوب می‌شود، در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

پس از صعود پرتغال، صحنه‌های احساسی دیگری نیز رقم خورد. رونالدو در پنجره هتل محل اقامت تیم ملی پرتغال در تورنتو ظاهر شد و با تشویق هزاران هوادار پرتغالی که در خیابان‌ها جشن گرفته بودند، روبه‌رو شد.

این بار، عددها هم همان چیزی را نشان دادند که تصویرها می‌گفتند؛ رونالدو هنوز با تمام تجربه و افتخاراتش، در لحظات بزرگ با همان شدت و هیجان همیشگی زندگی می‌کند.

انتهای پیام/