تیم منتخب و تیم ناکام مرحله یک شانزدهم جام جهانی ۲۰۲۶؛ امباپه در اوج، پاراگوئه شگفتیساز
با پایان مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و مشخص شدن تیمهای راهیافته به جمع مدعیان قهرمانی، بهترین و ضعیفترین بازیکنان این مرحله با فهرستی که نام ستارههای پاراگوئه، فرانسه، برزیل و سوئیس در آن به چشم میخورد مشخص شد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان رقابتهای این مرحله، تیم منتخب و تیم ناکام مرحله یکشانزدهم نهایی را بر اساس عملکرد بازیکنان انتخاب شده است.
پاراگوئه؛ ستاره بزرگ مرحله
شگفتی بزرگ این مرحله بدون تردید پاراگوئه بود؛ تیمی که با حذف آلمان یکی از بزرگترین نتایج جام را رقم زد و سه نماینده در تیم منتخب دارد.
درون دروازه، اورلاندو گیل بهترین بازیکن این مرحله لقب گرفت. سنگربان پاراگوئه با مهار دو ضربه پنالتی مقابل آلمان، نقش اصلی را در صعود تیمش ایفا کرد و یکی از خاطرهانگیزترین نمایشهای یک دروازهبان در این جام را به ثبت رساند.
در خط دفاع نیز گوستاوو گومز، کاپیتان پاراگوئه، با رهبری خط دفاعی و گلزنی در ضربات پنالتی، یکی دیگر از چهرههای شاخص این مرحله بود.
امباپه و برونو؛ ستارههای مدعیان
در خط حمله، کیلیان امباپه بار دیگر درخشید و با دو گل مقابل سوئد، فرانسه را مقتدرانه راهی مرحله بعد کرد. ستاره فرانسوی حالا یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان آقای گلی مسابقات محسوب میشود.
در کنار او، خولیان کینیونس مهاجم مکزیک نیز با یک گل و یک پاس گل برابر اکوادور، یکی از بهترین نمایشهای فردی مرحله را ارائه داد.
در میانه میدان، برونو گیمارش از برزیل با پاس گل تماشایی خود مقابل ژاپن و تسلط کامل بر جریان مسابقه، جایگاهش را در تیم منتخب تثبیت کرد.
سوئیس هم دو نماینده داشت
عملکرد خوب سوئیس مقابل الجزایر باعث شد دو بازیکن این تیم نیز در جمع برترینها قرار بگیرند.
دنیس زکریا علاوه بر عملکرد دفاعی کمنقص، در فاز هجومی نیز تأثیرگذار ظاهر شد و مانزابی نیز با نمایش درخشان خود یکی از ستارههای این مرحله لقب گرفت.
تیم منتخب مرحله یکهشتم نهایی
دروازهبان: اورلاندو گیل (پاراگوئه)
مدافعان: دنیس زکریا (سوئیس)، گوستاوو گومز (پاراگوئه) و ...
هافبکها: برونو گیمارش (برزیل)، مانزابی (سوئیس) و ...
مهاجمان: خولیان کینیونس (مکزیک)، کیلیان امباپه (فرانسه) و ...
تیم ناکام مرحله
موری دیائو از سنگال یکی از چهرههای اصلی این فهرست است؛ مدافعی که اشتباهاتش در دقایق پایانی، زمینه بازگشت بلژیک و حذف سنگال را فراهم کرد.
همچنین لامین کامارا دیگر بازیکن سنگال نیز به دلیل خطای پنالتی سرنوشتساز و نمایش دور از انتظارش در جمع ضعیفترینهای این مرحله قرار گرفت.