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اعلام داوران چهار بازی نخست یک‌هشتم نهایی جام جهانی

علیرضا فغانی برای مکزیک - انگلیس انتخاب شد

علیرضا فغانی برای مکزیک - انگلیس انتخاب شد
کد خبر : 1808504
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فدراسیون جهانی فوتبال اسامی داوران چهار دیدار نخست مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ فهرستی که در آن نام علیرضا فغانی، داور ایرانی، برای قضاوت یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، فیفا برای چهار مسابقه ابتدایی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، داورانی از چهار کنفدراسیون مختلف را انتخاب کرده است. نکته قابل توجه این انتخاب‌ها، رعایت اصل بی‌طرفی قاره‌ای است؛ به این معنا که هیچ داوری برای مسابقه‌ای انتخاب نشده که یکی از تیم‌های حاضر در آن از کنفدراسیون خودش باشد.

در نخستین مسابقه این مرحله، کانادا برابر مراکش قرار می‌گیرد و قضاوت این دیدار به مایکل الیور، داور سرشناس انگلیسی، سپرده شده است. دنی ماکلی از هلند داور چهارم این بازی خواهد بود و جارِد گیلت از انگلیس نیز به عنوان داور ویدئویی فعالیت می‌کند.

در دیدار دوم، پاراگوئه مقابل فرانسه صف‌آرایی خواهد کرد و ایلگیز تانتاشف از ازبکستان به عنوان داور اصلی انتخاب شده است. در این بازی، عبدالرحمان الجاسم از قطر داور چهارم خواهد بود و خوان لارا از شیلی مسئولیت اتاق VAR را برعهده دارد.

سومین مسابقه میان برزیل و نروژ برگزار می‌شود؛ دیداری که قضاوت آن به اسماعیل الفتح، داور آمریکایی، رسیده است. سعید مارتینز از هندوراس نیز به عنوان داور چهارم این مسابقه انتخاب شده است.

اما یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های فیفا، مربوط به دیدار چهارم است؛ جایی که علیرضا فغانی قضاوت مسابقه حساس مکزیک و انگلیس را برعهده خواهد داشت. این دیدار روز دوشنبه برگزار می‌شود و جلال جاید از مراکش به عنوان داور چهارم در کنار تیم داوری حضور خواهد داشت.

انتخاب فغانی برای چنین مسابقه‌ای بار دیگر نشان می‌دهد این داور باتجربه همچنان یکی از چهره‌های مورد اعتماد فیفا در بازی‌های بزرگ و پرفشار است؛ مسابقه‌ای که با توجه به نام دو تیم، حساسیت بالا و فضای مرحله حذفی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین قضاوت‌های او در این جام باشد.

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