گالاتاسرای به دنبال جذب فندایک؛ کاپیتان هلند در فهرست خرید قهرمان سوپرلیگ
رسانههای ترکیه از علاقه جدی باشگاه گالاتاسرای به جذب ویرجیل فندایک خبر دادهاند؛ مدافع باتجربهای که پس از حذف تیم ملی هلند از جام جهانی ۲۰۲۶، حالا بار دیگر در کانون شایعات نقلوانتقالاتی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه فوتوماچ مدعی شده گالاتاسرای که در پی تقویت خط دفاعی خود برای فصل آینده است، ویرجیل فندایک را یکی از اهداف اصلی نقلوانتقالاتی خود قرار داده است.
این مدافع ۳۴ ساله که پس از سالها حضور موفق در لیورپول به یکی از بهترین مدافعان نسل خود تبدیل شد، هنوز تا تابستان ۲۰۲۷ با باشگاه انگلیسی قرارداد دارد، اما گزارشها حاکی از آن است که مدیران گالاتاسرای شرایط این انتقال را زیر نظر گرفتهاند.
طبق ادعای رسانههای ترکیه، قهرمان سوپرلیگ قصد دارد با جذب یک مدافع طراز اول، تیمش را برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا تقویت کند و نام فندایک در صدر فهرست گزینههای این باشگاه قرار گرفته است.
با این حال، عملی شدن این انتقال چندان ساده نخواهد بود. فندایک همچنان یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیورپول محسوب میشود و جدایی او مستلزم توافق با باشگاه انگلیسی و همچنین پذیرش شرایط مالی پیشنهادی گالاتاسرای خواهد بود.
از سوی دیگر، حذف هلند در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی باعث شده آینده چند ستاره این تیم، از جمله فندایک، بیش از گذشته مورد توجه رسانههای نقلوانتقالاتی قرار بگیرد.
در حال حاضر هیچ توافق رسمی میان طرفین اعلام نشده و گزارش فوتوماچ تنها از علاقه گالاتاسرای به جذب کاپیتان تیم ملی هلند خبر میدهد. هنوز مشخص نیست که لیورپول حاضر به مذاکره برای فروش مدافع باتجربه خود خواهد شد یا خیر.