یامال؛ طلسم شکستناپذیری اسپانیا با پدیده ۱۸ ساله
لامین یامال فقط ستاره آینده فوتبال اسپانیا نیست؛ آمارها نشان میدهد حضور او در ترکیب اصلی لاروخا به یکی از نشانههای شکستناپذیری این تیم تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ با ادامه روند شکستناپذیری خود، یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار میرود و در میان ستارههای این تیم، نام لامین یامال بیش از همه جلب توجه میکند؛ مهاجم ۱۸ سالهای که از زمان ورودش به تیم ملی، تأثیر قابل توجهی بر نتایج لاروخا داشته است.
یامال تاکنون در ۲۹ بازی ملی برای اسپانیا به میدان رفته و در ۲۴ مسابقه در ترکیب اصلی قرار داشته است. نکته شگفتانگیز اینکه اسپانیا در تمام مسابقاتی که این بازیکن از ابتدا در زمین بوده، شکست نخورده و حاصل کار این تیم ۱۸ پیروزی و ۶ تساوی بوده است.
حتی فراتر از این، اسپانیا در تمام بازیهای رسمیای که یامال در آنها حضور داشته، چه به عنوان بازیکن اصلی و چه به عنوان بازیکن تعویضی، هرگز شکست نخورده است.
تنها باخت اسپانیا با حضور یامال به یک مسابقه دوستانه برابر کلمبیا در سال ۲۰۲۴ برمیگردد؛ دیداری که لاروخا با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و یامال از دقیقه ۷۱ وارد زمین شد.
هفت گل ملی و نقشی فراتر از سن
یامال تا این مقطع ۷ گل ملی برای اسپانیا به ثمر رسانده که آخرین آنها در پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل عربستان سعودی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
با وجود سن کم، او حالا یکی از مهرههای کلیدی اسپانیا در فاز هجومی محسوب میشود؛ بازیکنی که با سرعت، تکنیک، جسارت در نبردهای تکبهتک و قدرت تصمیمگیری در یکسوم پایانی زمین، به تیم لوییس دلافوئنته بُعد تازهای داده است.
۳۵ بازی رسمی بدون شکست
اسپانیا اکنون ۳۵ بازی رسمی متوالی است که شکست نخورده؛ آماری خیرهکننده که جایگاه این تیم را در میان آمادهترین تیمهای جهان تثبیت کرده است.
آخرین شکست رسمی اسپانیا به مارس ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که این تیم در گلاسکو با نتیجه ۲ بر صفر برابر اسکاتلند شکست خورد. پس از آن، لاروخا وارد مسیری کاملاً متفاوت شد و با ترکیبی از نسل جوان و بازیکنان باتجربه، یکی از باثباتترین تیمهای ملی جهان را ساخت.
در سال ۲۰۲۳، اسپانیا پس از آن شکست، در ۸ بازی رسمی به ۷ پیروزی و یک تساوی رسید. در سال ۲۰۲۴ نیز این تیم در ۱۳ بازی رسمی، ۱۲ برد و تنها یک تساوی ثبت کرد؛ سالی که با قهرمانی در یورو همراه شد. در سال ۲۰۲۵ هم اسپانیا با ۶ پیروزی و ۴ تساوی، روند بدون شکست خود را ادامه داد.
در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز لاروخا تاکنون ۴ بازی انجام داده و با ۳ پیروزی برابر عربستان، اروگوئه و اتریش و یک تساوی مقابل کیپورد، همچنان بدون شکست باقی مانده است.
پدیدهای که به نماد اطمینان تبدیل شده است
لامین یامال در سن ۱۸ سالگی به جایگاهی رسیده که حضورش برای اسپانیا فقط جنبه فنی ندارد؛ او به نوعی نماد اعتمادبهنفس، جسارت و تداوم نسل جدید لاروخا شده است.