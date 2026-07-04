مراکش در آستانه تاریخسازی
فرانسه دوباره شماره یک جهان شد؛ آرژانتین صدر را از دست داد
پایان مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تغییرات مهمی در ردهبندی زنده فیفا ایجاد کرد؛ جایی که فرانسه با کنار زدن آرژانتین بار دیگر به صدر فوتبال جهان بازگشت و چند تیم نیز جهش چشمگیری را تجربه کردند.
به گزارش ایلنا، شاگردان دیدیه دشان با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر سوئد، ۹.۴۰ امتیاز به اندوخته خود اضافه کردند و با مجموع ۱۹۱۶.۲۴ امتیاز دوباره در صدر رنکینگ فیفا قرار گرفتند.
در مقابل، آرژانتین برای عبور از سد کیپورد به ۱۲۰ دقیقه زمان نیاز داشت و پیروزی ۳ بر ۲ این تیم تنها ۶.۳۱ امتیاز برای آلبیسلسته به همراه داشت. به این ترتیب، قهرمان جهان با ۱۹۱۳.۷۱ امتیاز و اختلاف تنها ۲.۵۳ امتیازی جایگاه نخست را به فرانسه واگذار کرد.
اسپانیا نیز با ادامه روند درخشان خود و کسب ۱۲.۷۰ امتیاز، جایگاه سوم را تثبیت کرد و همچنان یکی از جدیترین مدعیان فوتبال جهان به شمار میرود.
جهش برزیل، صعود مراکش و پیشروی پرتغال
برزیل با پیروزی در مرحله یکهشتم نهایی، ۱۹.۷۳ امتیاز به دست آورد و جایگاه پنجم جهان را حفظ کرد.
یکی از مهمترین اتفاقات این ردهبندی، ادامه صعود خیرهکننده مراکش بود. شیرهای اطلس با حذف هلند و کسب ۱۲.۴۶ امتیاز، با ۱۷۸۸.۸۶ امتیاز به رتبه ششم جهان رسیدند و تنها یک پله با جمع پنج تیم برتر فاصله دارند.
پرتغال نیز با برتری مقابل کرواسی، ۲۳ امتیاز کسب کرد و با عبور از هلند به رتبه هفتم جهان صعود کرد.
نروژ وارد جمع ۲۰ تیم برتر شد
از دیگر اتفاقات قابل توجه، صعود نروژ به جمع ۲۰ تیم برتر ردهبندی فیفا بود. پیروزی برابر ساحل عاج باعث شد این تیم ۲۳.۶۳ امتیاز به دست آورد و جایگاه خود را به شکل محسوسی بهبود ببخشد.
در سوی مقابل، حذف آلمان برابر پاراگوئه در ضربات پنالتی، ضربه دیگری به جایگاه مانشافت وارد کرد؛ در حالی که پاراگوئه با ادامه حضور در جام جهانی، روند صعودی خود را در ردهبندی جهانی ادامه میدهد.
همچنین سوئیس، کانادا و مکزیک نیز با نتایج خوب خود، امتیازات قابل توجهی به دست آوردند و به بهبود جایگاهشان امیدوار شدند.
در شرایطی که هنوز هشت تیم در کورس قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند، این ردهبندی همچنان دستخوش تغییر خواهد شد و نتایج مرحله یکچهارم نهایی میتواند بار دیگر جایگاه قدرتهای بزرگ فوتبال جهان را جابهجا کند.