فرانسه مدعی شماره یک: افت شانس آرژانتین پس از صعود دشوار، سقوط برزیل

به گزارش ایلنا، آرژانتین که پس از ۱۲۰ دقیقه نبرد نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کیپ‌ورد گذشت، اگرچه جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد، اما نمایش نه‌چندان مطمئن این تیم باعث شد احتمال قهرمانی‌اش در محاسبات آماری کاهش پیدا کند.

بر اساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها، شانس قهرمانی آرژانتین از ۱۶.۴ درصد به ۱۵.۷ درصد رسیده و این تیم جایگاه دوم خود را نیز از دست داده است.

در مقابل، اسپانیا بدون بازی در این روز و با حفظ روند باثبات خود، با ۱۶.۳ درصد به رتبه دوم جدول مدعیان صعود کرده است.

در صدر این فهرست نیز فرانسه همچنان فاصله محسوسی با سایر رقبا دارد. شاگردان دیدیه دشان با ۲۴.۵ درصد بیشترین احتمال قهرمانی را در بین ۱۶ تیم باقی‌مانده در اختیار دارند و همچنان بخت نخست فتح جام محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، انگلیس با وجود انتقادهایی که به نمایش‌هایش وارد شده، شانس خود را به ۷.۹ درصد افزایش داده و به رتبه چهارم رسیده است.

برزیل نیز اگرچه با پیروزی و صعود به مرحله بعد، احتمال قهرمانی خود را از ۵.۹ درصد به ۶.۴ درصد افزایش داده، اما به دلیل رشد بیشتر رقبایش، یک پله در جدول پایین آمده و اکنون پنجمین مدعی قهرمانی به شمار می‌رود.

مصر نیز پس از حذف استرالیا در ضربات پنالتی، شانس خود را از ۰.۹ درصد به ۱.۲ درصد رسانده و همچنان یکی از شگفتی‌سازان مرحله حذفی محسوب می‌شود.

این پیش‌بینی‌ها بر پایه مدل‌های آماری و با در نظر گرفتن عملکرد تیم‌ها، قدرت حریفان، کیفیت بازی‌ها و مسیر احتمالی جدول حذفی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود؛ بنابراین با پایان هر مرحله، احتمال قهرمانی تیم‌ها می‌تواند دستخوش تغییرات قابل توجهی شود.

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