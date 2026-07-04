با پایان مرحله یک شانزدهم
ردهبندی نهایی ۳۲ تیم حذفشده جام جهانی: هلند هفدهم، آلمان هجدهم و ایران سی و سوم
با پایان مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جایگاه نهایی ۳۲ تیم حذفشده این رقابتها مشخص شد؛ جایی که هلند بهترین رتبه را در میان تیمهای حذفشده در این مرحله به دست آورد و کیپورد، شگفتیساز جام، در رتبه سیودوم ایستاد.
به گزارش ایلنا، با مشخص شدن هشت تیم راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی، فیفا مطابق آییننامه رسمی مسابقات، ردهبندی نهایی تیمهای حذفشده را نیز تعیین کرد. بر این اساس، تیمهای حذفشده در مرحله یکهشتم نهایی در رتبههای ۱۷ تا ۳۲ قرار گرفتند و تیمهای حذفشده در مرحله گروهی نیز جایگاههای ۳۳ تا ۴۸ را به خود اختصاص دادند.
در میان تیمهایی که در مرحله یکهشتم نهایی حذف شدند، هلند با وجود شکست در ضربات پنالتی مقابل مراکش، با قرار گرفتن در رتبه هفدهم بهترین جایگاه را به دست آورد. آلمان نیز پس از شکست برابر پاراگوئه در ضربات پنالتی، در رده هجدهم قرار گرفت؛ رتبهای بهتر از جایگاه بیستودوم مانشافت در جام جهانی ۲۰۱۸، اما همچنان پایینتر از انتظارات فوتبال آلمان.
یکی از نکات قابل توجه این ردهبندی، ناکامی کامل نمایندگان آسیا در ادامه مسیر جام بود. اگرچه ژاپن و استرالیا از مرحله گروهی صعود کردند، اما هر دو در نخستین دیدار حذفی خود شکست خوردند؛ ژاپن با قبول شکست برابر برزیل در رتبه بیستویکم قرار گرفت و استرالیا نیز پس از شکست در ضربات پنالتی مقابل مصر، بیستودوم شد.
در سوی دیگر، کیپورد که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکرد، با ایستادن در رتبه سیودوم به کار خود پایان داد. با این حال، عملکرد این تیم فراتر از جایگاه نهاییاش بود؛ آنها در مرحله گروهی برابر اسپانیا و اروگوئه متوقف نشدند و سپس آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، را تا وقتهای اضافه تحت فشار قرار دادند و تنها با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خوردند.
فیفا برای تعیین ردهبندی نهایی تیمهای حذفشده، معیارهایی مانند امتیاز، تفاضل گل، تعداد گلهای زده، امتیاز انضباطی (کارتهای زرد و قرمز) و در نهایت ردهبندی جهانی فیفا را ملاک قرار داده است.
عملکرد کیپورد، با وجود قرار گرفتن در رتبه سیودوم، یکی از داستانهای ماندگار جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود؛ تیمی که با کمترین امکانات، برابر مدعیان بزرگ ایستاد و احترام فوتبالدوستان سراسر جهان را برانگیخت. تیم ملی ایران نیز که آخرین شانس حضور در جمع 32 تیم را در اختیار داشت، در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است.