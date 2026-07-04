به گزارش ایلنا، هافبک باتجربه آلبی‌سلسته که در نیمه دوم به جای رودریگو دی‌پل وارد زمین شد، پس از پایان مسابقه درباره نمایش پر فراز و نشیب تیمش گفت:

«ما تا آخرین دقیقه جنگیدیم و امروز دوباره این را ثابت کردیم. این تیم چه خوب بازی کند و چه نه، همیشه تا آخرین لحظه می‌جنگد.»

او با اشاره به دشواری رقابت‌های جام جهانی افزود:

«امروز دیگر هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد. همه تیم‌ها کیفیت دارند و تا آخرین دقیقه می‌جنگند. ما همیشه سعی می‌کنیم بهترین نسخه خودمان باشیم؛ امروز موفق نشدیم، اما حتی سختی کشیدن هم ارزش دارد. پیروزی در چنین بازی‌هایی اهمیت زیادی دارد.»

مشکل آرژانتین در خلق موقعیت

پاردس که بخش مهمی از نیمه دوم را از روی نیمکت دنبال کرده بود، معتقد است مشکل اصلی آرژانتین در برابر کیپ‌ورد نه در دفاع، بلکه در بخش هجومی بود.

او گفت:

«از بیرون که بازی را نگاه می‌کردم، می‌دیدم آنها بسیار منظم دفاع می‌کنند و به محض از دست دادن توپ، سریع برای بازپس‌گیری آن اقدام می‌کنند. فکر نمی‌کنم از این نظر آسیب زیادی دیدیم، اما در خلق موقعیت و رسیدن به گل، کار برایمان سخت شده بود.»

هافبک آرژانتین تأکید کرد که بردن چنین مسابقاتی، حتی اگر با نمایش ایده‌آل همراه نباشد، ویژگی تیم‌های بزرگ است.

تشکر ویژه از هواداران

پاردس همچنین از حضور پرشور هواداران آرژانتینی در ورزشگاه هارد راک میامی قدردانی کرد و گفت:

«فقط می‌توانم از آنها تشکر کنم. چیزی که هواداران آرژانتین انجام می‌دهند، در هیچ جای دنیا وجود ندارد. حمایت آنها واقعاً ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ما هم تلاش می‌کنیم با تمام وجود برای خوشحال کردنشان بجنگیم.»

نگاه به نبرد با مصر

هافبک آلبی‌سلسته در پایان درباره دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل مصر نیز اظهار نظر کرد و با اشاره به اینکه هر دو تیم ۱۲۰ دقیقه بازی کرده‌اند، گفت:

«آنها هم مانند ما یک مسابقه ۱۲۰ دقیقه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند، بنابراین هر دو تیم با خستگی مشابه وارد این بازی می‌شوند. اما از فردا به آن فکر خواهیم کرد.»

او در پایان هشدار داد:

«باید هفته خوبی را پشت سر بگذاریم، چون فکر می‌کنم بازی با مصر حتی می‌تواند از دیدار مقابل کیپ‌ورد هم سخت‌تر باشد. باید کاملاً آماده باشیم.»

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