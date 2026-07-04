مسی، سلطان بیرقیب جام جهانی؛ رکوردها یکی پس از دیگری فرو میریزند
لیونل مسی با ادامه درخشش خود در جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر نامش را در تاریخ این رقابتها جاودانه کرد. کاپیتان تیم ملی آرژانتین با گلزنی مقابل کیپورد، چندین رکورد تاریخی را شکست و جایگاهش را به عنوان موفقترین بازیکن تاریخ جام جهانی بیش از پیش تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، مسی در دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر کیپورد بیستمین گل خود در تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند و به نخستین بازیکنی تبدیل شد که به این رکورد دست پیدا میکند.
این فوقستاره آرژانتینی حالا نه تنها بهترین گلزن تاریخ جام جهانی است، بلکه با تداوم روند فوقالعاده خود، رکوردهای دیگری را نیز یکی پس از دیگری جابهجا کرده است.
رکوردهایی که مسی دوباره جابهجا کرد
گل مقابل کیپورد باعث شد مسی به ۲۰ گل در جام جهانی برسد و فاصله خود را با سایر گلزنان تاریخ این رقابتها افزایش دهد.
او همچنین موفق شد در هشت مسابقه متوالی جام جهانی گلزنی کند؛ رکوردی که پیش از این هیچ بازیکنی در تاریخ مسابقات به آن نرسیده بود. مسی در این هشت مسابقه موفق به ثبت ۱۲ گل شده است.
کاپیتان آرژانتین همچنین به نخستین فوتبالیست تاریخ تبدیل شد که در دو دوره مختلف جام جهانی بیش از هفت گل به ثمر میرساند. او پس از ثبت ۷ گل در جام جهانی ۲۰۲۲، حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز تاکنون هفت بار موفق به گلزنی شده است و همچنان فرصت افزایش این آمار را دارد.
گلزنی در تمام مراحل حذفی
یکی دیگر از رکوردهای منحصربهفرد مسی، گلزنی در تمام مراحل حذفی جام جهانی است.
او اکنون در مرحله یکهشتم نهایی، یکچهارم نهایی، نیمهنهایی و فینال جام جهانی سابقه گلزنی دارد؛ آماری که کمتر بازیکنی در تاریخ فوتبال جهان به آن رسیده است.
متخصص باز کردن قفل مسابقات
مسی با گل برابر کیپورد، برای یازدهمین بار گل نخست آرژانتین در یک مسابقه جام جهانی را به ثمر رساند.
این آمار فاصله قابل توجهی با رکوردهای قبلی دارد؛ به طوری که کریستیان ویری، رونالدو نازاریو و داوید ویا هر کدام تنها شش بار گل اول تیمهایشان را در جام جهانی زده بودند.
تعقیب یک رکورد ۶۸ ساله
مسی با هفت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان این فرصت را دارد که یکی از دستنیافتنیترین رکوردهای تاریخ فوتبال را نیز تهدید کند.
رکورد بیشترین گل در یک دوره جام جهانی همچنان در اختیار ژوست فونتن فرانسوی است که در جام جهانی ۱۹۵۸ موفق به زدن ۱۳ گل شد. مسی در صورت ادامه حضور آرژانتین در مسابقات هنوز شانس نزدیک شدن به این رکورد تاریخی را خواهد داشت.
حسرت یک پاس گل تاریخی
با وجود ثبت رکوردهای متعدد، مسی در دیدار برابر کیپورد یک فرصت تاریخی را نیز از دست داد.
در ابتدا تصور میشد گل سوم آرژانتین با پاس مسی به ثمر رسیده است، اما کمیته فنی مسابقات پس از بازبینی صحنه اعلام کرد توپ پیش از رسیدن به گلزن، با پای مدافع کیپورد، دینی بورخس، تغییر مسیر داده و به همین دلیل پاس گل به نام مسی ثبت نشد.
در نتیجه، تعداد پاس گلهای مسی در تاریخ جام جهانی همچنان روی ۹ پاس گل باقی ماند و او فعلاً یک پاس گل با رکورد تاریخی فریتس والتر آلمانی فاصله دارد.
مسی اکنون علاوه بر صدرنشینی در جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی، در آستانه شکستن یکی دیگر از رکوردهای تاریخی این رقابتها قرار گرفته است؛ رکوردی که میتواند پرونده او را به عنوان کاملترین بازیکن تاریخ جام جهانی، بیش از پیش درخشانتر کند.