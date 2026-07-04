واکنش رسانههای جهان به صعود پراضطراب آرژانتین
صعود دشوار تیم ملی آرژانتین به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بازتاب گستردهای در رسانههای معتبر جهان داشت. شاگردان لیونل اسکالونی در دیداری نفسگیر موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شگفتیساز مسابقات، کیپورد، عبور کنند؛ مسابقهای که بسیاری آن را سختترین آزمون مدافع عنوان قهرمانی در این دوره از رقابتها توصیف کردند.
به گزارش ایلنا، آرژانتین اگرچه در نهایت جواز حضور در جمع هشت تیم برتر جام جهانی را به دست آورد، اما نمایش جسورانه کیپورد باعث شد رسانههای بزرگ دنیا بیش از هر چیز از مقاومت تیم آفریقایی و سختی کار آلبیسلسته بنویسند.
گازتا دلو اسپورت: آرژانتین چه ترسی را پشت سر گذاشت!
روزنامه گازتا دلو اسپورت ایتالیا با تیتر «چه ترسی برای آرژانتین!» نوشت:
«مدافع عنوان قهرمانی تا آستانه حذف پیش رفت اما در وقتهای اضافه و با گل تعیینکننده، از بزرگترین شوک جام جهانی فرار کرد.»
این رسانه همچنین از عملکرد درخشان کیپورد تمجید کرد و نوشت این تیم تا آخرین لحظه رؤیای خلق یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی را زنده نگه داشت.
مارکا: آرژانتین از معجزه فرار کرد
روزنامه مارکا اسپانیا نیز از عبارت «فرار از معجزه» استفاده کرد و نوشت:
«کاپورد تنها چند دقیقه با خلق یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ فوتبال فاصله داشت، اما آرژانتین در لحظهای سرنوشتساز جان سالم به در برد.»
مارکا در ادامه نقش لیونل مسی را در حفظ آرامش تیم اسکالونی برجسته دانست و او را رهبر واقعی آرژانتین توصیف کرد.
موندو دپورتیوو: مسی باز هم تعیینکننده بود
نشریه موندو دپورتیوو اسپانیا معتقد است اگرچه مسی از نظر بدنی تحت فشار زیادی قرار داشت، اما باز هم مهمترین مهره آرژانتین بود.
این رسانه نوشت:
«مسی شاید دیگر سرعت سالهای جوانی را نداشته باشد، اما هنوز مهمترین بازیکن آرژانتین در لحظات حساس است.»
اوله: نفس راحت اسکالونی
روزنامه اوله آرژانتین فضای احساسی پایان مسابقه را به تصویر کشید و نوشت:
«اسکالونی و بازیکنانش پس از سوت پایان بیشتر از اینکه جشن بگیرند، نفس راحت کشیدند.»
این رسانه همچنین عملکرد کیپورد را «فراتر از انتظار» توصیف کرد و نوشت این تیم با شجاعت کامل مقابل قهرمان جهان ایستاد.
گاردین: کیپورد چیزی برای از دست دادن نداشت
روزنامه گاردین انگلیس نیز در گزارش خود نوشت:
«آرژانتین تحت فشار شدیدی قرار گرفت؛ زیرا کیپورد بدون ترس بازی کرد و چیزی برای از دست دادن نداشت.»
این رسانه تأکید کرد تیم آفریقایی با نمایش منظم و شجاعانه خود احترام تمام فوتبالدوستان را به دست آورد.
اکیپ: مدافع عنوان قهرمانی تا آستانه سقوط رفت
روزنامه اکیپ فرانسه نیز معتقد است آرژانتین یکی از سختترین شبهای خود پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را تجربه کرد.
اکیپ نوشت:
«مدافع عنوان قهرمانی تنها چند دقیقه با حذف فاصله داشت اما تجربه، کیفیت فردی و شخصیت قهرمانانه بازیکنانش باعث شد از این بحران عبور کند.»
رسانههای برزیل: هشدار برای آرژانتین
رسانههای برزیلی نیز با اشاره به ضعفهای دفاعی آرژانتین، این مسابقه را زنگ خطری برای شاگردان اسکالونی دانستند.
شبکه Globo Esporte نوشت:
«اگر آرژانتین با همین کیفیت دفاعی ادامه دهد، در مراحل بعدی برابر تیمهای قدرتمندتر کار بسیار دشواری خواهد داشت.»
مسی؛ ستارهای که باز هم در مرکز توجه بود
بخش زیادی از تحلیل رسانههای جهان به عملکرد لیونل مسی اختصاص داشت. کاپیتان آرژانتین که در این مسابقه نیز موفق به گلزنی شد، علاوه بر ثبت رکورد تاریخی ۳۰ بازی در جام جهانی، با بیستمین گل خود بار دیگر نامش را در صدر رکوردداران تاریخ این رقابتها تثبیت کرد.
با این حال، خود مسی پس از مسابقه از نمایش تیمش رضایت نداشت و گفت:
«چیزهای زیادی برای اصلاح وجود دارد. باید سریع ریکاوری کنیم، نکات مثبت را حفظ کنیم و ضعفهایی را که کم هم نیستند، برطرف کنیم.»
صعود آرژانتین اگرچه با جشن هواداران همراه شد، اما واکنش تقریباً تمام رسانههای معتبر جهان یک پیام مشترک داشت؛ قهرمان جهان زنده ماند، اما زنگ خطر برای ادامه مسیر به صدا درآمده است