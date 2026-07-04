آرژانتین و مصر؛ تقابل تاریخی مسی و صلاح در جام جهانی
تیمهای ملی آرژانتین و مصر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که برای نخستین بار لیونل مسی و محمد صلاح را در یک مسابقه رسمی ملی مقابل هم قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، آرژانتین پس از عبور دشوار از سد کیپورد، حالا باید مقابل مصرِ آماده و باانگیزه قرار بگیرد؛ تیمی که با درخشش محمد صلاح توانست استرالیا را در ضربات پنالتی شکست دهد و برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر جام جهانی برسد.
این مسابقه علاوه بر اهمیت صعود به نیمهنهایی، نخستین تقابل رسمی دو ستاره بزرگ فوتبال جهان، لیونل مسی و محمد صلاح، در رده ملی خواهد بود.
دوئلهایی که هیچوقت در جام جهانی نبود
آرژانتین و مصر تاکنون تنها دو بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و هیچیک از این دیدارها در چارچوب جام جهانی نبوده است.
نخستین رویارویی به المپیک ۱۹۲۸ آمستردام بازمیگردد؛ جایی که آرژانتین در مرحله نیمهنهایی با نتیجه پرگل ۶ بر صفر مصر را شکست داد.
در آن مسابقه، دومینگو تاراسکونی سه گل، مانوئل فریرا دو گل و روبرتو چررو یک گل برای آلبیسلسته به ثمر رساندند تا آرژانتین راهی فینال شود؛ هرچند در دیدار نهایی برابر اروگوئه شکست خورد.
آخرین تقابل؛ بدون مسی
دومین و آخرین دیدار دو تیم در مارس ۲۰۰۸ و در یک بازی دوستانه در قاهره برگزار شد.
آرژانتین آن مسابقه را با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. گلهای این دیدار را سرخیو آگوئرو و نیکولاس بوردیسو به ثمر رساندند.
لیونل مسی به دلیل مصدومیت در آن مسابقه حضور نداشت و محمد صلاح نیز هنوز به تیم ملی بزرگسالان مصر دعوت نشده بود.
نخستین نبرد مسی و صلاح
حالا، پس از سالها انتظار، دو فوقستاره فوتبال جهان برای نخستین بار با پیراهن تیمهای ملی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
مسی، کاپیتان و رهبر آرژانتین، به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی جهان است و صلاح نیز امیدوار است با ادامه شگفتیسازی مصر، تیمش را برای نخستین بار به نیمهنهایی جام جهانی برساند.
دیدار آرژانتین و مصر روز ۷ تیرماه برگزار میشود؛ مسابقهای که بدون تردید یکی از جذابترین و پرستارهترین بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و نگاه میلیونها فوتبالدوست را به خود جلب میکند.