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اسکالونی در صدمین بازی به نیم‌قرن افتخار نزدیک‌تر شد

اسکالونی در صدمین بازی به نیم‌قرن افتخار نزدیک‌تر شد
کد خبر : 1808444
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لیونل اسکالونی با هدایت تیم ملی آرژانتین در صدمین مسابقه خود، یک رکورد درخشان دیگر به کارنامه‌اش افزود و همچنان به روند موفقیت‌آمیزش روی نیمکت آلبی‌سلسته ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، پیروزی آرژانتین مقابل کیپ‌ورد در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنها به معنای صعود به جمع هشت تیم برتر مسابقات نبود؛ این دیدار، صدمین حضور لیونل اسکالونی به عنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین نیز محسوب می‌شد.

اسکالونی که در سال ۲۰۱۸ ابتدا به صورت موقت هدایت آرژانتین را بر عهده گرفت، در مدت کوتاهی اعتماد فدراسیون فوتبال این کشور را جلب کرد و یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخ آلبی‌سلسته را رقم زد.

او در این مدت موفق شده است آرژانتین را به قهرمانی در کوپا آمریکا ۲۰۲۱، جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین سایر افتخارات بین‌المللی برساند و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به دنبال تکرار آن موفقیت‌هاست.

اسکالونی در صدمین بازی به نیم‌قرن افتخار نزدیک‌تر شد

در پایان صدمین مسابقه، کارنامه اسکالونی به این شکل ثبت شده است:

۱۰۰ بازی

۷۳ پیروزی

۱۸ تساوی

۹ شکست

نرخ پیروزی ۷۳ درصدی

در دوران هدایت این مربی ۴۸ ساله، بیش از ۱۲۰ بازیکن به تیم ملی دعوت شده‌اند و بیش از ۵۰ فوتبالیست نخستین بازی ملی خود را زیر نظر او تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد اسکالونی به نسل‌های جدید فوتبال آرژانتین است.

در این دوره، لیونل مسی با اختلاف بهترین گلزن تیم ملی بوده و رودریگو دی‌پل نیز بیشترین تعداد بازی را با پیراهن آلبی‌سلسته زیر نظر اسکالونی انجام داده است.

سرمربی آرژانتین اکنون امیدوار است با ادامه این روند موفق، تیمش را بار دیگر به مراحل پایانی جام جهانی برساند و فصل تازه‌ای از دوران طلایی فوتبال این کشور را رقم بزند.

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