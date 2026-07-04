به گزارش ایلنا، آرژانتین در دیداری نفس‌گیر و پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شگفتی‌ساز مسابقات، کیپ‌ورد، گذشت تا حریف مصر در مرحله بعد شود. با وجود این پیروزی، لیونل مسی در پایان مسابقه از عملکرد تیمش کاملاً راضی نبود.

کاپیتان آرژانتین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت:«می‌دانستیم بازی بسیار سختی در پیش داریم. کیپ‌ورد مقابل اسپانیا و اروگوئه شکست نخورده بود و نشان داده بود که تیم بسیار خوبی است. در جام جهانی هیچ حریفی آسان نیست.»

او درباره روند مسابقه افزود:«بعد از گل اول تصور می‌کردیم بازی آرام‌تر می‌شود و می‌توانیم کنترل مسابقه را در اختیار بگیریم، اما دقیقاً برعکس شد. کنترل توپ را از دست دادیم، پرس ما خوب نبود و آنها از نقاط قوتشان به بهترین شکل استفاده کردند.»

مسی با اشاره به ادامه مسیر آرژانتین در جام جهانی تأکید کرد که تیمش هنوز جای پیشرفت زیادی دارد.

«حالا باید سریع ریکاوری کنیم و به بازی بعدی فکر کنیم. نکات مثبتی هم داشتیم، اما واقعیت این است که چیزهای زیادی برای اصلاح وجود دارد. اگر می‌خواهیم در این جام جلو برویم، باید این اشتباهات را برطرف کنیم.»

فوق‌ستاره آرژانتینی یکی از معدود نکات مثبت بازی را عملکرد تیم روی ضربات ایستگاهی دانست و گفت:«در ضربات شروع مجدد بهتر بودیم. در بازی‌های قبلی نتوانسته بودیم از این موقعیت‌ها استفاده کنیم، اما امروز نتیجه گرفتیم و این مسئله می‌تواند در ادامه مسابقات به ما کمک کند.»

کاپیتان آلبی‌سلسته همچنین از نحوه دفاع تیمش انتقاد کرد و گفت:«در پرس کردن هماهنگ نبودیم. فاصله خطوط زیاد شده بود و همین باعث شد حریف راحت‌تر توپ را به گردش دربیاورد و بر بازی مسلط شود. این موضوعی است که باید حتماً اصلاح کنیم.»

مسی در ادامه با اشاره به دشوارتر شدن رقابت‌ها در مراحل حذفی گفت:«از اینجا به بعد هر اشتباهی می‌تواند بهای سنگینی داشته باشد. باید از این مسابقه درس بگیریم، چون در مراحل بعدی فرصت جبران کمتر خواهد بود.»

او همچنین از عملکرد کیپ‌ورد تمجید کرد و افزود:«آن‌ها شایسته احترام هستند. خیلی‌ها قبل از بازی تصور می‌کردند مسابقه آسانی خواهیم داشت، اما کیفیت واقعی‌شان را نشان دادند.»

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