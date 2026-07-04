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آغاز مرحله یک هشتم جام جهانی ۲۰۲۶

ترکیب احتمالی کانادا و مراکش

ترکیب احتمالی کانادا و مراکش
کد خبر : 1808433
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تیم‌های ملی کانادا و مراکش، در نخستین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، روز شنبه در ورزشگاه هیوستون به مصاف یکدیگر می‌روند؛ مسابقه‌ای که برنده آن باید در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه روبه‌رو شود.

به گزارش ایلنا، دو تیم که در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز در مرحله گروهی با هم دیدار کرده بودند، بار دیگر در یک مسابقه حساس مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. در آن رقابت، مراکش با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله حذفی شد و حالا کانادا به دنبال گرفتن انتقام آن شکست است.

جس مارش، سرمربی کانادا، در نشست خبری پیش از مسابقه درباره قدرت حریف گفت:

«خیلی خوشحالیم که به این مرحله رسیده‌ایم، اما می‌دانیم مراکش تیمی بسیار قدرتمند است. آنها تقریباً هیچ نقطه ضعفی ندارند و ما باید بهترین عملکردمان را ارائه دهیم.»

مراکش که پس از کسب مقام چهارم جام جهانی ۲۰۲۲ جایگاه خود را در میان قدرت‌های نوظهور فوتبال جهان تثبیت کرده، با ستاره‌هایی چون یاسین بونو، اشرف حکیمی، نوسیر مزراوی، ابراهیم دیاز، اسماعیل صیبری و بیلال الخنوس پا به این مسابقه می‌گذارد.

محمد اوحبی، سرمربی مراکش، نیز درباره تیمش گفت:

«بازیکنان مراکش از نظر فنی کیفیت بسیار بالایی دارند و ما در سال‌های اخیر توانسته‌ایم هویت مشخصی برای سبک بازی خود ایجاد کنیم.»

کانادا نیز با هدایت جس مارش روند رو به رشدی را تجربه کرده است. این تیم پس از حضور در نیمه‌نهایی کوپا آمریکا ۲۰۲۴، در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نمایش‌های امیدوارکننده‌ای داشته و با اتکا به بازیکنانی مانند جاناتان دیوید، استیون اوستاکیو، تاجون بوکانان و مویس بومبیتو امیدوار است شگفتی دیگری خلق کند.

ترکیب احتمالی دو تیم

کانادا:

ماکسیم کرپو، آلیستر جانستون، مویس بومبیتو، درک کورنلیوس، ریچی لریا، تاجون بوکانان، استیون اوستاکیو، ناتان سالیبا، لیام میلر، جاناتان دیوید و تانی اولواسئی.

مراکش:

یاسین بونو، اشرف حکیمی، عیسی دیوپ، چادی ریاض، نوسیر مزراوی، عیوب بودادی، عزالدین اوناحی، نیل العیناوی، ابراهیم دیاز، اسماعیل صیبری و بیلال الخنوس.

دیدار کانادا و مراکش در ورزشگاه هیوستون برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله یک‌چهارم نهایی با تیم پیروز دیدار فرانسه و پاراگوئه روبه‌رو خواهد شد.

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