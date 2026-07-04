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حسام حسن پس از صعود مصر پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورد

حسام حسن پس از صعود مصر پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورد
کد خبر : 1808421
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سرمربی تیم ملی مصر پس از صعود تاریخی این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با در دست گرفتن پرچم فلسطین در ورزشگاه، پیامی نمادین ارسال کرد و این موفقیت را به مردم فلسطین و جهان عرب تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر پس از تساوی ۱-۱ برابر استرالیا، در ضربات پنالتی موفق شد حریف خود را شکست دهد و برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر جام جهانی راه یابد.

پس از پایان مسابقه، حسام حسن، سرمربی مصر، در میان جشن صعود شاگردانش، پرچم فلسطین را که از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه به او داده شده بود، در دست گرفت و مقابل دوربین‌ها به نمایش گذاشت.

این اقدام با تشویق گسترده هواداران حاضر در ورزشگاه دالاس همراه شد.

حسام حسن در نشست خبری پس از مسابقه نیز این پیروزی را به مردم فلسطین، مصر و کشورهای عربی و آفریقایی تقدیم کرد و گفت:

«این پیروزی را به مردم مصر، مردم فلسطین و همه ملت‌های عرب و آفریقا تقدیم می‌کنیم.»

این حرکت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت و به عنوان نمادی از همبستگی مصر با مردم فلسطین مورد توجه قرار گرفت.

مصر به عنوان همسایه نوار غزه، طی دهه‌های گذشته یکی از بازیگران مهم در پرونده فلسطین بوده و در مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با این بحران نقش فعالی ایفا کرده است.

تیم ملی مصر اکنون باید در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی به مصاف آرژانتین برود؛ مسابقه‌ای که سه‌شنبه در ورزشگاه مرسدس‌بنز شهر آتلانتا برگزار خواهد شد و برنده آن راهی نیمه‌نهایی خواهد شد.

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