حمایت زلاتان از مدافع استرالیا: به حرف کسی گوش نکن، تو بهترین هستی

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا پس از تساوی ۱-۱ مقابل مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این ضربات، لوکاس هرینگتون تنها بازیکن استرالیا بود که موفق به گل کردن پنالتی خود نشد.

این مدافع ۱۸ ساله که جوان‌ترین بازیکن تاریخ استرالیا در جام‌های جهانی محسوب می‌شود، پس از پایان مسابقه با پیام دلگرم‌کننده زلاتان ابراهیموویچ روبه‌رو شد.

ابراهیموویچ که در این جام جهانی به‌عنوان کارشناس تلویزیونی فعالیت می‌کند، خطاب به هرینگتون گفت:«ضربات پنالتی مثل یک قرعه‌کشی هستند؛ یا قهرمان می‌شوی یا متأسفانه همه چیز علیه تو رقم می‌خورد.»

او سپس با تمجید از شجاعت این مدافع جوان افزود:«فقط می‌خواهم به لوکاس هرینگتون بگویم؛ تو فقط ۱۸ سال داری و این تازه آغاز راهت است. شجاعت به خرج دادی و این ارزشمند است. به حرف دیگران گوش نکن؛ تو بهترین هستی.»

هرینگتون در این جام جهانی یکی از پدیده‌های تیم ملی استرالیا بود و علاوه بر دیدار برابر مصر، مقابل پاراگوئه نیز عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.

این مدافع جوان که در باشگاه کلرادو راپیدز آمریکا بازی می‌کند، با نمایش‌هایش توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی را جلب کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بارسلونا شرایط او را زیر نظر دارد و در صورت نهایی شدن انتقال، ارزش این معامله می‌تواند به حدود ۱۵ میلیون پوند برسد؛ رقمی که او را به یکی از گران‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال استرالیا تبدیل خواهد کرد.

انتهای پیام/