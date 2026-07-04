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آل‌فارو: فرانسه مثل یک طوفان الکتریکی است؛ رعدهایش مستقیم به سمت دروازه می‌آیند

آل‌فارو: فرانسه مثل یک طوفان الکتریکی است؛ رعدهایش مستقیم به سمت دروازه می‌آیند
کد خبر : 1808416
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سرمربی تیم ملی پاراگوئه در آستانه دیدار حساس برابر فرانسه، با توصیفی شاعرانه از قدرت هجومی حریف، این تیم را به «یک طوفان الکتریکی» تشبیه کرد و معتقد است شاگردانش باید برای مهار این طوفان، نمایشی فراتر از توانایی‌های معمول خود ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، گوستاوو آل‌فارو در نشست خبری پیش از دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در فیلادلفیا، با تمجید از کیفیت فنی فرانسه گفت:

«فرانسه یک طوفان الکتریکی است. رعدهایی که از هر طرف می‌آیند، همگی به سمت دروازه شما نشانه می‌روند. وقتی می‌دانید چنین طوفانی در راه است، تنها باید راهی برای در امان ماندن از صاعقه‌ها پیدا کنید.»

سرمربی پاراگوئه سپس با اشاره به دوران کودکی خود در آرژانتین، این تشبیه را کامل‌تر کرد:

«من بچه روستا هستم. وقتی در رافائلا (استان سانتافه) طوفان می‌شد، هیچ پناهگاهی وجود نداشت و فقط باید دنبال جایی برای نجات خودت می‌گشتی. حالا هم شرایط مشابهی داریم.»

آل‌فارو: فرانسه مثل یک طوفان الکتریکی است؛ رعدهایش مستقیم به سمت دروازه می‌آیند

آل‌فارو بازی برابر فرانسه را بزرگ‌ترین آزمون تیمش در این جام جهانی دانست و تأکید کرد که ملی‌پوشان پاراگوئه در طول مسابقات پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما این پیشرفت شاید برای شکست یکی از مدعیان اصلی قهرمانی کافی نباشد.

او گفت:

«بازیکنان ما در این جام جهانی خیلی چیزها یاد گرفته‌اند، اما آیا این میزان یادگیری برای بازی فردا کافی است؟ فکر نمی‌کنم. برای رقابت با تیمی مثل فرانسه باید حتی بهتر از این باشیم.»

سرمربی پاراگوئه همچنین به حذف آلمان در مرحله قبل اشاره کرد و آن پیروزی را اتفاقی تاریخی برای کشورش خواند.

«بردن آلمان برای پاراگوئه یک رویداد تاریخی بود؛ حتی در کشور تعطیلی اعلام شد. اگر چنین بردهایی عادی بود، چنین واکنشی هم وجود نداشت. این لحظاتی است که شاید فقط یک بار در زندگی اتفاق بیفتد.»

تیم‌های ملی فرانسه و پاراگوئه شنبه شب در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد شهر فیلادلفیا برای کسب یکی از سهمیه‌های مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

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