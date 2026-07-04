به گزارش ایلنا، داستان تلخ «آندرس»، کودک ونزوئلایی که پس از زلزله از زیر آوار نجات پیدا کرد، طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این کودک در این حادثه علاوه بر از دست دادن خانه و شماری از اعضای خانواده‌اش، یکی از پاهای خود را نیز از دست داد.

با وجود این شرایط دشوار، آندرس در بیمارستان تنها یک آرزو داشت؛ داشتن یک عروسک از کریستیانو رونالدو، ستاره و کاپیتان تیم ملی پرتغال.

این درخواست در فضای مجازی منتشر شد و خیلی زود به دست رونالدو رسید. فوق‌ستاره پرتغالی نیز با انتشار یک پیام ویدئویی، آندرس را غافلگیر کرد.

رونالدو در این پیام گفت:«سلام آندرس، حالت چطور است؟ این ویدیو را برایت فرستادم تا یک بغل بزرگ برایت بفرستم. می‌دانم که یکی از هواداران پر و پا قرص من هستی.»

او سپس وعده‌ای ویژه به این کودک داد و افزود:«وقتی حالت بهتر شد، دوست دارم تو را به یکی از بازی‌هایم دعوت کنم تا با هم از آن لذت ببریم. خیلی دوست دارم از نزدیک ببینمت. یک بغل بزرگ برایت می‌فرستم، دوست من.»

این اقدام رونالدو با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و بسیاری از هواداران، این حرکت را نمونه‌ای از رفتارهای انسان‌دوستانه او خارج از مستطیل سبز توصیف کردند.

آندرس پس از زلزله ویرانگر ونزوئلا به سختی از زیر آوار نجات یافت و اکنون دوران درمان خود را سپری می‌کند. پیام دلگرم‌کننده رونالدو، روحیه این کودک را به شکل قابل توجهی افزایش داده و امید تازه‌ای به او و خانواده‌اش بخشیده است.

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