به گزارش ایلنا، ولیعهد بریتانیا که از هواداران شناخته‌شده آستون ویلا و رئیس پیشین اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) است، در پادکستی با حضور تراویس کلسه، ستاره لیگ فوتبال آمریکایی (NFL)، درباره علاقه خود به فوتبال و تیم محبوبش صحبت کرد.

در بخشی از این گفت‌وگو، کلسه از ویلیام پرسید که آیا علاقه او به آستون ویلا از پدرش به ارث رسیده است یا خیر. شاهزاده بریتانیا با خنده پاسخ داد:

«اصلاً! پدرم از فوتبال خوشش نمی‌آید.»

ویلیام که در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ بارها در حمایت از تیم ملی انگلیس موضع گرفته، تأکید کرد که مانند همیشه از سه‌شیرها در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مکزیک حمایت خواهد کرد.

او طی سال‌های اخیر بارها در ورزشگاه‌های مختلف حاضر شده و علاوه بر مسابقات آستون ویلا، بازی‌های تیم ملی انگلیس را نیز از نزدیک تماشا کرده است.

در همین حال، پرنس ویلیام در بخش دیگری از این پادکست به گسترش اخبار جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی در جریان جام جهانی نیز اشاره کرد و نسبت به افزایش انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی هشدار داد.

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