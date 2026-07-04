ساعت بازی فرانسه - پاراگوئه
تیمهای ملی فرانسه و پاراگوئه بامداد یکشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از شنبه آغاز میشود و در دومین دیدار این مرحله، تیمهای ملی فرانسه و پاراگوئه مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
این مسابقه بامداد یکشنبه ۱۴ تیر از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه هیوستون برگزار میشود.
فرانسه با کسب سه پیروزی در مرحله گروهی و سپس برتری قاطع ۳ بر صفر برابر سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی، با روحیهای بالا به این دیدار رسیده است. در سوی مقابل، پاراگوئه نیز با عملکردی فراتر از انتظار توانست آلمان را در ضربات پنالتی حذف کند و راهی یکهشتم نهایی شود.
شاگردان دیدیه دشان امیدوارند با عبور از سد پاراگوئه، به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی راه پیدا کنند، اما پاراگوئه نیز به دنبال رقم زدن شگفتی دیگری در این دوره از رقابتها است.
برنامه این دیدار:
فرانسه - پاراگوئه
زمان: بامداد یکشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۰۰:۳۰ به وقت ایران
مرحله: یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه: هیوستون