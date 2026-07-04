کلوپ: برای هدایت آلمان باید با ردبول به توافق برسم
یورگن کلوپ برای نخستین بار درباره احتمال قبول هدایت تیم ملی آلمان صحبت کرد و تأکید کرد که با وجود آغاز مذاکرات، قراردادش با ردبول مهمترین مانع بر سر راه این انتقال است.
به گزارش ایلنا، پس از کنارهگیری یولیان ناگلزمن از هدایت تیم ملی آلمان در پی حذف این تیم از جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) جستوجو برای انتخاب سرمربی جدید را آغاز کرده و نام یورگن کلوپ به عنوان اصلیترین گزینه مطرح شده است.
کلوپ که از ابتدای سال ۲۰۲۵ به عنوان مدیر جهانی فوتبال گروه ردبول فعالیت میکند، تأیید کرد که مذاکراتی با فدراسیون فوتبال آلمان انجام شده است.
او در این باره گفت:
«درست است که با من صحبت شده است. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. ناگلزمن استعفا داد و فدراسیون به دنبال انتخاب جانشین اوست.»
سرمربی پیشین لیورپول در ادامه تأکید کرد که مهمترین مانع، قرارداد فعلی او با ردبول است.
«من هنوز یک کارفرما دارم. برای رسیدن به توافق به زمان نیاز داریم. با ردبول قرارداد دارم و البته علاقهام را برای مذاکره اعلام کردهام، اما این گفتوگوها باید عمیق و دقیق باشد، چون موضوع فقط جانشینی ناگلزمن نیست.»
کلوپ همچنین به نقش اولیور مینتسلاف، مدیر ارشد ردبول، در تصمیم نهایی اشاره کرد و گفت:
«باید با اولیور مینتسلاف صحبت کنم و امیدوارم او با این موضوع مشکلی نداشته باشد.»
این مربی ۵۹ ساله در پایان درباره شرایط فعلی خود اظهار داشت:
«نوزده ماه است که در این پروژه حضور دارم و احساس میکنم اکنون زمان آن رسیده که تغییرات اساسی را آغاز کنیم.»
با وجود آغاز مذاکرات، رسانههای آلمانی معتقدند که تا زمانی که ردبول با جدایی کلوپ موافقت نکند، فدراسیون فوتبال آلمان قادر به نهایی کردن این انتصاب نخواهد بود و مذاکرات میان دو طرف در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.