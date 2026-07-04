واکنش محمد صلاح به احتمال حضور در لیگ ایتالیا
محمد صلاح پس از صعود تاریخی تیم ملی مصر به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره آینده باشگاهیاش و احتمال بازگشت به فوتبال ایتالیا صحبت کرد و پاسخی کوتاه اما معنادار داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر پس از تساوی ۱-۱ مقابل استرالیا، در ضربات پنالتی حریف خود را شکست داد و برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر جام جهانی راه یافت. صلاح که یکی از پنالتیهای مصر را با ضربهای چیپ و تماشایی به گل تبدیل کرد، این صعود را یک دستاورد تاریخی برای فوتبال کشورش توصیف کرد.
کاپیتان مصر پس از مسابقه گفت:
«ما تاریخساز شدیم. این لحظه برای همه مردم مصر فوقالعاده است و به آن افتخار میکنیم.»
صلاح همچنین درباره احتمال رویارویی با آرژانتین در مرحله بعد اظهار داشت:
«آرژانتین فقط لیونل مسی نیست. آنها یک تیم فوقالعاده هستند و احترام زیادی برایشان قائلیم.»
اما یکی از مهمترین پرسشهای خبرنگاران، به آینده باشگاهی این ستاره مصری مربوط میشد. صلاح که پس از پایان همکاریاش با لیورپول هنوز مقصد بعدی خود را مشخص نکرده، در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است بار دیگر در سریآ به میدان برود، گفت:
«به ایتالیا برمیگردم؟ نمیدانم... باید ببینیم.»
این پاسخ کوتاه، بار دیگر گمانهزنیها درباره احتمال بازگشت ستاره مصری به فوتبال ایتالیا را افزایش داده است؛ جایی که او پیش از انتقال به لیورپول، پیراهن فیورنتینا و رم را بر تن کرده بود و عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.
صلاح در شرایطی درباره آیندهاش اظهارنظر کرده که همچنان یکی از مهمترین نامهای بازار نقلوانتقالات تابستانی به شمار میرود و باشگاههای بزرگی از اروپا و خاورمیانه وضعیت او را زیر نظر دارند.