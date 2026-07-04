پاپوویچ مقابل انتقادات تند بعد از تصمیم جنجالی
تجربه رایان دلیل تعویض دروازهبان بود؛ اگر صعود میکردیم کسی سؤال نمیپرسید
سرمربی تیم ملی استرالیا پس از شکست مقابل مصر در ضربات پنالتی، از تصمیم جنجالی خود برای تعویض دروازهبان در دقایق پایانی وقت اضافه دفاع کرد و تأکید داشت که این تصمیم بر اساس تجربه بیشتر متیو رایان گرفته شده بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پس از تساوی ۱-۱ برابر مصر، در ضربات پنالتی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت؛ دیداری که یکی از بحثبرانگیزترین صحنههای آن، تعویض دروازهبان استرالیا پیش از آغاز ضربات پنالتی بود.
تونی پاپوویچ در واپسین لحظات وقت اضافه، پاتریک بیچ را از زمین خارج کرد و متیو رایان، کاپیتان و دروازهبان باتجربه استرالیا را برای مهار ضربات پنالتی به میدان فرستاد؛ تصمیمی که در نهایت نتیجهبخش نبود.
پاپوویچ پس از پایان مسابقه درباره این تصمیم گفت:
«پاتریک هنوز در ابتدای مسیر حرفهای خود قرار دارد و تجربه زیادی در چنین شرایطی ندارد. احساس کردیم تجربه متیو رایان میتواند در ضربات پنالتی تفاوت ایجاد کند، اما این بار نتیجه آنطور که انتظار داشتیم پیش نرفت.»
او توضیح داد که این تعویض از قبل در برنامه کادر فنی قرار داشت و آخرین سهمیه تعویض تیم برای همین منظور حفظ شده بود.
سرمربی استرالیا در ادامه افزود:
«اگر در ضربات پنالتی برنده میشدیم، امروز هیچکس درباره این تصمیم سؤال نمیکرد. وقتی نتیجه مطلوب به دست نمیآید، طبیعی است که همه تصمیمات زیر ذرهبین بروند.»
متیو رایان در ضربات پنالتی تنها موفق به مهار یک ضربه شد و نتوانست مانع صعود مصر شود.
در مقابل، پاتریک بیچ در طول جام جهانی عملکرد درخشانی داشت و بهویژه در دیدار مقابل ترکیه با هشت مهار موفق یکی از بهترین بازیکنان زمین بود. همین موضوع باعث شد تصمیم پاپوویچ برای تعویض او، با انتقاد بخشی از رسانهها و هواداران استرالیا روبهرو شود.
با وجود حذف از جام جهانی، پاپوویچ از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و تأکید داشت تیمش در طول مسابقات شخصیت و کیفیت بالایی از خود نشان داده است، هرچند در نهایت نتوانست از سد مصر عبور کند.