ترکیب احتمالی فرانسه مقابل پاراگوئه/ امباپه مهارنشدنی

به گزارش ایلنا، فرانسه با عملکردی مقتدرانه به مرحله حذفی رسیده و با چهار پیروزی متوالی، ۱۳ گل زده و تنها دو گل خورده، یکی از آماده‌ترین تیم‌های جام محسوب می‌شود. شاگردان دیدیه دشام با اتکا به خط حمله پرستاره خود، امیدوارند بدون دردسر از سد پاراگوئه عبور کنند و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شوند.

درخشش کیلیان امباپه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت خروس‌ها بوده است. ستاره فرانسوی با شش گل یکی از مدعیان اصلی آقای گلی مسابقات به شمار می‌رود و در تعقیب رکورد لیونل مسی قرار دارد. در کنار او، بازیکنانی مانند عثمان دمبله، مایکل اولیسه و برادلی بارکولا خط حمله‌ای خطرناک را برای فرانسه تشکیل داده‌اند.

در سوی مقابل، پاراگوئه پس از شروعی دشوار و شکست ۴ بر یک مقابل آمریکا، رفته‌رفته به شرایط ایده‌آل رسید. این تیم با پیروزی برابر ترکیه، تساوی مقابل استرالیا و در نهایت حذف آلمان در مرحله قبل، به یکی از شگفتی‌سازان جام تبدیل شده است.

گوستاوو آلفارو، سرمربی پاراگوئه، درباره قدرت حریفش گفت:

«فرانسه مثل یک طوفان همراه با رعد و برق است؛ باید مراقب باشیم و تا حد امکان از قدرت آن دور بمانیم. برای اینکه شانس صعود داشته باشیم، باید بهترین بازی خود را ارائه دهیم.»

ترکیب احتمالی دو تیم

پاراگوئه:

اورلاندو گیل؛ خوان کاسرس، گوستاوو گومز، خوزه ماریا کاناله، جونیور آلونسو؛ میگل آلمیرون، دامیان بوبادیا، آندرس کوباس، ماتیاس گالارسا، خولیو انسیسو؛ گابریل آوالوس.

فرانسه:

مایک مانیان؛ ژول کونده، ویلیام سالیبا، دایو اوپامکانو، لوکاس دینی؛ اورلین شوامنی، آدرین رابیو؛ مایکل اولیسه، عثمان دمبله، برادلی بارکولا؛ کیلیان امباپه.

فرانسه روی کاغذ شانس بیشتری برای صعود دارد، اما پاراگوئه با نمایش‌های منظم دفاعی و روحیه بالایی که پس از حذف آلمان به دست آورده، امیدوار است یکی دیگر از شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند.

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