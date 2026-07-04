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برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1808387
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مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از امروز (شنبه) با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود و فردا (یک‌شنبه) نیز دو بازی حساس دیگر برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد فاز یک‌هشتم نهایی شده و امروز و فردا چهار تیم دیگر برای صعود به جمع هشت تیم برتر جهان به میدان خواهند رفت. 

برنامه دیدارهای امروز (شنبه ۱۳ تیر) به شرح زیر است:

۲۰:۳۰ | کانادا - مراکش

ورزشگاه هیوستون

۰۰:۳۰ بامداد یک‌شنبه | پاراگوئه - فرانسه

ورزشگاه هیوستون

 

همچنین برنامه مسابقات فردا (یک‌شنبه ۱۴ تیر) به این ترتیب خواهد بود:

۲۰:۳۰ | برزیل - نروژ

ورزشگاه مت‌لایف نیویورک

۰۳:۳۰ بامداد دوشنبه | مکزیک - انگلیس

ورزشگاه آزتکا

 

با پایان این چهار دیدار، پرونده نیمی از مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی بسته خواهد شد و چهار بازی باقی‌مانده طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود تا چهره هشت تیم راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شود.

برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

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