برنامه بازیهای امروز و فردای یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از امروز (شنبه) با برگزاری دو دیدار آغاز میشود و فردا (یکشنبه) نیز دو بازی حساس دیگر برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد فاز یکهشتم نهایی شده و امروز و فردا چهار تیم دیگر برای صعود به جمع هشت تیم برتر جهان به میدان خواهند رفت.
برنامه دیدارهای امروز (شنبه ۱۳ تیر) به شرح زیر است:
۲۰:۳۰ | کانادا - مراکش
ورزشگاه هیوستون
۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه | پاراگوئه - فرانسه
ورزشگاه هیوستون
همچنین برنامه مسابقات فردا (یکشنبه ۱۴ تیر) به این ترتیب خواهد بود:
۲۰:۳۰ | برزیل - نروژ
ورزشگاه متلایف نیویورک
۰۳:۳۰ بامداد دوشنبه | مکزیک - انگلیس
ورزشگاه آزتکا
با پایان این چهار دیدار، پرونده نیمی از مسابقات مرحله یکهشتم نهایی بسته خواهد شد و چهار بازی باقیمانده طی روزهای دوشنبه و سهشنبه برگزار میشود تا چهره هشت تیم راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی مشخص شود.