به گزارش ایلنا، مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد فاز یک‌هشتم نهایی شده و امروز و فردا چهار تیم دیگر برای صعود به جمع هشت تیم برتر جهان به میدان خواهند رفت.

برنامه دیدارهای امروز (شنبه ۱۳ تیر) به شرح زیر است:

۲۰:۳۰ | کانادا - مراکش

ورزشگاه هیوستون

۰۰:۳۰ بامداد یک‌شنبه | پاراگوئه - فرانسه

ورزشگاه هیوستون

همچنین برنامه مسابقات فردا (یک‌شنبه ۱۴ تیر) به این ترتیب خواهد بود:

۲۰:۳۰ | برزیل - نروژ

ورزشگاه مت‌لایف نیویورک

۰۳:۳۰ بامداد دوشنبه | مکزیک - انگلیس

ورزشگاه آزتکا

با پایان این چهار دیدار، پرونده نیمی از مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی بسته خواهد شد و چهار بازی باقی‌مانده طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود تا چهره هشت تیم راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شود.

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