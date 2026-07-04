دشان: برای صعود باید بهترین عملکردمان را ارائه دهیم

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه پس از پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر مقابل سوئد، حالا خود را برای تقابل با پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی آماده می‌کند. دیداری که شنبه در شهر فیلادلفیا برگزار خواهد شد و آبی‌ها امیدوارند با عبور از آن، راه خود را به جمع هشت تیم پایانی ادامه دهند.

دیدیه دشان در نشست خبری پیش از مسابقه، پاراگوئه را تیمی باکیفیت و سرسخت توصیف کرد و گفت:

«پاراگوئه مانند سایر تیم‌های آمریکای جنوبی، شخصیت و روحیه جنگندگی بالایی دارد. آن‌ها فوتبال را به خوبی می‌شناسند و فقط یک تیم دفاعی نیستند. بازیکنان باکیفیتی مانند خولیو انسیسو و میگل آلمیرون دارند که سال‌ها کنار هم بازی کرده‌اند و هماهنگی بالایی دارند.»

سرمربی فرانسه تأکید کرد که تمجیدها از تیمش، چیزی از انگیزه حریف کم نخواهد کرد.

او افزود:

«آن‌ها تمام توان خود را برای صعود به کار خواهند گرفت. ما هم می‌دانیم در چه مرحله‌ای قرار داریم و باید پاسخ مناسبی در زمین بدهیم. به کیفیت تیم خودمان ایمان داریم.»

دشام: هنوز از عملکرد تیمم کاملاً راضی نیستم

با وجود نتایج خوب فرانسه، دشام معتقد است تیمش هنوز جای پیشرفت دارد.

او گفت:

«هیچ نگرانی خاصی ندارم، اما باید راه‌حل‌هایی برای برخی مشکلات پیدا کنیم. در بعضی مسابقات شروع خوبی نداشتیم و حتی زمانی که گل کمی دریافت کردیم، موقعیت‌های خطرناکی به حریف دادیم. هنوز نکاتی وجود دارد که باید اصلاح شوند و صادقانه بگویم، از عملکردمان کاملاً راضی نیستم.»

سرمربی خروس‌ها همچنین به تقابل تاریخی دو تیم در جام جهانی ۱۹۹۸ اشاره کرد؛ مسابقه‌ای که فرانسه با گل طلایی لوران بلان در وقت اضافه از سد پاراگوئه گذشت.

او اظهار داشت:

«بازیکنان فعلی ما آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودند، اما من آن مسابقه را به خوبی به یاد دارم. آن بازی بخشی از تاریخ جام جهانی است. البته امروز شرایط متفاوت است، اما پاراگوئه همچنان همان ویژگی‌های همیشگی‌اش را حفظ کرده است.»

دوئه: مدعی بودن، تضمین قهرمانی نیست

در کنار دشام، دزیره دوئه نیز در نشست خبری حضور یافت و درباره فشار ناشی از قرار گرفتن فرانسه در میان مدعیان قهرمانی گفت:

«فشار خاصی احساس نمی‌کنیم. تیم‌های بزرگی در این جام حضور دارند و صرفاً اینکه همه از فرانسه به عنوان مدعی یاد می‌کنند، هیچ تضمینی برای قهرمانی نیست.»

او درباره گرمای شدید فیلادلفیا نیز اظهار کرد:

«این شرایط برای هر دو تیم یکسان است. باید به خوبی بدنمان را هیدراته نگه داریم، چون گرما روی میزان خستگی تأثیر زیادی می‌گذارد. کم‌کم به این شرایط عادت کرده‌ایم و برای بازی آماده هستیم.»

مهاجم جوان فرانسه در پایان با تمجید از کیفیت ترکیب خروس‌ها گفت:

«از نظر دفاعی تیم قدرتمندی داریم و در خط حمله نیز بهترین بازیکنان جهان را در اختیار داریم. سرمربی ۲۶ بازیکن آماده در اختیار دارد و هر کدام نقش مشخصی در تیم دارند. هر زمان فرصت بازی پیدا کنم، تمام توانم را برای کمک به تیم خواهم گذاشت.»

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