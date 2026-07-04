به گزارش ایلنا، مایزون رودریگز، مدافع تیم یونیون سانتافه، هنگام سفر به اروگوئه برای دیدار با خانواده‌اش در استان اِنتره‌ریوس دچار سانحه رانندگی شد؛ حادثه‌ای که می‌توانست پیامدهای بسیار تلخی برای این بازیکن داشته باشد.

بر اساس گزارش پلیس، رودریگز در مسیر حرکت خود به دلیل خواب‌آلودگی کنترل خودرو را از دست داد. خودروی او پس از خروج از جاده چندین بار واژگون شد و در حاشیه مسیر متوقف شد.

نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و این بازیکن را به یک مرکز درمانی منتقل کردند. بررسی‌های پزشکی نشان داد که او برخلاف شدت حادثه، تنها دچار جراحات و کوفتگی‌های جزئی شده و هیچ آسیب جدی یا شکستگی نداشته است.

باشگاه یونیون سانتافه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مدافع این تیم پس از انجام معاینات لازم از بیمارستان مرخص شده و برای ادامه دوران استراحت و ریکاوری به خانه بازگشته است.

در این بیانیه آمده است که حادثه تنها موجب نگرانی شدید خانواده و نزدیکان این بازیکن شد و خوشبختانه خطری سلامت او را تهدید نمی‌کند.

رودریگز قرار است پس از چند روز استراحت و انجام بررسی‌های تکمیلی، روند آماده‌سازی خود را برای بازگشت به تمرینات یونیون از سر بگیرد.

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