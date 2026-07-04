صلاح پس از پنالتی چیپ: اگر قرار باشد کسی این کار را انجام دهد، آن شخص من هستم

به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل استرالیا، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد؛ دیداری که در آن محمد صلاح با یک ضربه پاننکا تماشایی، یکی از مهم‌ترین پنالتی‌های مسابقه را به گل تبدیل کرد.

در پایان ۱۲۰ دقیقه، نتیجه همچنان مساوی بود و تونی پوپوویچ، سرمربی استرالیا، در اقدامی ویژه دروازه‌بان اصلی خود را از زمین خارج کرد و متیو رایان را برای ضربات پنالتی به میدان فرستاد، اما این تعویض نتیجه‌بخش نبود و دروازه‌بان باتجربه استرالیا نتوانست برابر پنالتی‌های دقیق بازیکنان مصر مقاومت کند.

صلاح که با خونسردی کامل ضربه چیپ خود را به گل تبدیل کرد، پس از پایان مسابقه گفت:

«ما در حال نوشتن بخشی از تاریخ هستیم. این بزرگ‌ترین صحنه‌ای است که هر فوتبالیستی می‌تواند در آن بازی کند و خوشحالم که توانستیم به این موفقیت برسیم.»

کاپیتان مصر درباره تصمیمش برای زدن پنالتی به سبک پاننکا نیز اظهار داشت:

«اگر قرار باشد کسی چنین کاری انجام دهد، آن شخص من هستم. اعتماد به نفس زیادی دارم و دوست داشتم این اعتماد را به سایر بازیکنان تیم هم منتقل کنم.»

او در ادامه درباره آینده‌اش در تیم ملی گفت:

«نمی‌دانم این آخرین جام جهانی من خواهد بود یا نه، اما احساس می‌کردم باید مسئولیت را بر عهده بگیرم.»

مصر اکنون در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف آرژانتین و لیونل مسی می‌رود، اما صلاح ترجیح داد درباره این تقابل صحبت زیادی نکند.

او در پایان گفت:

«باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

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