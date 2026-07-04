رکورد جدید لیونل مسی در جام جهانی
لیونل مسی با حضور در دیدار آرژانتین برابر کیپورد، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد که به رکورد ۳۰ بازی در ادوار مختلف جام جهانی میرسد و یک نقطه عطف تاریخی دیگر را به کارنامه پرافتخار خود اضافه کرد.
به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی آرژانتین در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر کیپورد از ابتدا در ترکیب آلبیسلسته قرار گرفت تا سیامین حضور خود در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را ثبت کند؛ رکوردی که پیش از این هیچ بازیکنی در تاریخ جامهای جهانی به آن نرسیده بود.
مسی پیش از این نیز رکورددار بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام جهانی بود، اما اکنون با ثبت ۳۰ مسابقه، فاصله خود را با سایر بزرگان فوتبال بیشتر کرده است.
فهرست بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام جهانی اکنون به این شکل است:
لیونل مسی (آرژانتین): ۳۰ بازی
کریستیانو رونالدو (پرتغال): ۲۶ بازی
لوتار ماتئوس (آلمان): ۲۵ بازی
میروسلاو کلوزه (آلمان): ۲۴ بازی
مانوئل نویر (آلمان): ۲۳ بازی
در میان بازیکنان فرانسوی نیز هوگو لوریس با ۲۰ مسابقه همچنان رکورددار است و آنتوان گریزمان با ۱۹ بازی در تعقیب او قرار دارد. کیلیان امباپه نیز با ۱۸ حضور، این فرصت را دارد که در ادامه جام جهانی و سالهای آینده از این رکورد عبور کند.