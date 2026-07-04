پایان سکوت ستاره جذاب بعد از عدم دعوت به تیم ملی

به گزارش ایلنا، کول پالمر که یکی از غایبان سرشناس فهرست نهایی تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶ بود، در گفت‌وگویی از ناامیدی خود نسبت به این تصمیم سخن گفت، اما تأکید کرد که به انتخاب سرمربی احترام می‌گذارد.

پالمر اظهار داشت:

«هر فوتبالیستی رؤیای حضور در جام جهانی را دارد. طبیعی است که دوست داشتم آنجا باشم، اما این تصمیمی است که دیگر قابل تغییر نیست. تصمیم سختی بود، ولی حالا فقط تلاش می‌کنم از تعطیلاتم لذت ببرم.»

هافبک هجومی چلسی همچنین به فصل پر فراز و نشیب خود اشاره کرد و گفت مصدومیت‌ها اجازه ندادند بهترین عملکردش را ارائه دهد.

پالمر که در یورو ۲۰۲۴ موفق به گلزنی شده بود، اعتقاد دارد سبک بازی او می‌توانست به تیم ملی انگلیس کمک کند.

او گفت:

«می‌دانم چه ویژگی‌هایی می‌توانستم به تیم اضافه کنم و می‌توانستم گزینه متفاوتی باشم، اما تصمیم گرفته شده است. برای همه بازیکنان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم انگلیس در جام جهانی بهترین نتیجه را بگیرد.»

دلیل توخل برای کنار گذاشتن پالمر

توماس توخل پیش‌تر درباره دلیل دعوت نکردن پالمر توضیح داده بود که این بازیکن در مقطع پایانی فصل از فرم مطلوب فاصله گرفته بود.

سرمربی سه‌شیرها گفته بود:

«کول از نظر آمادگی فردی در بهترین شرایط قرار نداشت و در مسابقات اخیر نتوانست آن تأثیری را که انتظار داشتیم، روی بازی بگذارد.»

انگلیس اکنون خود را برای دیدار حساس مقابل مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که قرار است در شرایط آب‌وهوایی گرم مکزیکوسیتی برگزار شود. پالمر نیز ابراز امیدواری کرده است که هم‌تیمی‌هایش بتوانند مسیر موفقیت را ادامه دهند و خودش نیز در آینده دوباره به جمع ملی‌پوشان بازگردد.

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