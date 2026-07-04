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آخرین وضعیت نیمار برای حضور در ترکیب برزیل

آخرین وضعیت نیمار برای حضور در ترکیب برزیل
کد خبر : 1808369
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سرمربی تیم ملی برزیل تأیید کرد که نیمار از نظر بدنی آمادگی حضور در یک مسابقه کامل را به دست آورده و در صورت نیاز می‌تواند از ابتدا تا پایان برابر نروژ به میدان برود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل خود را برای دیدار حساس مقابل نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند و کارلو آنچلوتی در آستانه این مسابقه خبر امیدوارکننده‌ای درباره وضعیت نیمار داد.

سرمربی سلسائو اعلام کرد ستاره برزیلی که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا بخش زیادی از مسابقات را از دست داده بود، اکنون آمادگی کامل برای حضور ۹۰ دقیقه‌ای در میدان را دارد.

آنچلوتی در این باره گفت:

«مهم این است که او آماده بازی باشد. هر زمان احساس کنم تیم به نیمار نیاز دارد، او را به میدان می‌فرستم. بله، او اکنون توانایی بازی کردن در تمام ۹۰ دقیقه را دارد.»

نیمار از آغاز جام جهانی تنها ۲۰ دقیقه فرصت بازی پیدا کرده و تنها حضورش در دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل اسکاتلند بوده است. او در مسابقه قبلی برابر ژاپن نیز به میدان نرفت تا کادر فنی ریسک بازگشت زودهنگامش را نپذیرد.

آنچلوتی همچنین درباره شرایط روحی کاپیتان برزیل گفت:

«طبیعی است که از بازی نکردن خوشحال نباشد، اما رفتارش فوق‌العاده بوده است. او بازیکنی محترم، خوش‌برخورد و بسیار محبوب در میان هم‌تیمی‌هایش است و در تمرینات نیز نگرش کاملاً مثبتی دارد.»

با توجه به مصدومیت لوکاس پاکتا و نیاز برزیل به افزایش خلاقیت در فاز هجومی، احتمال حضور پررنگ‌تر نیمار در دیدار مقابل نروژ بیش از هر زمان دیگری است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقطه آغاز بازگشت ستاره ۳۴ ساله به ترکیب اصلی سلسائو در ادامه جام جهانی باشد.

 

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